Note de Zee Entertainment – Acheter : l’accord devrait répondre à la plupart des préoccupations

Nous nous attendons à ce que le titre soit volatil à court terme.

Zee Entertainment (ZEEL) et Sony Pictures Networks India (SPNI) ont annoncé une liste de conditions exclusive et non contraignante pour fusionner les deux sociétés. L’entité combinée sera une entité cotée en bourse et la première société de diffusion télévisée du pays. Punit Goenka restera directeur général de l’entité fusionnée pendant 5 ans. S’il est approuvé par les régulateurs et les investisseurs, cela répond potentiellement à la plupart des principales préoccupations. Le promoteur de l’entité combinée sera Sony.

Nous continuerons de suivre les développements dans la salle du conseil. Maintenez « Acheter » sur ZEEL avec le TP le plus élevé dans la rue à Rs 428, car les problèmes liés au conseil d’administration sont susceptibles d’être résolus d’une manière ou d’une autre.

Nos huit réflexions clés sur le développement, si elles sont approuvées

(i) Les chiffres généraux de Sony pour l’exercice 2020 sont des ventes de Rs 58 milliards, un Ebitda de Rs 13 milliards. Les ventes de ZEE pour l’exercice 20 étaient de 81 milliards de roupies et l’Ebitda de 16 milliards de roupies ; (ii) le promoteur sera Sony Group Corporation, Japon ; (iii) globalement, structurellement une bonne affaire. Sony détient 9 % de parts de marché, ZEEL 18 % ; l’entité combinée sera donc la plus importante en Inde avec 27 % contre Star à 24 %. Énorme synergie dans le contenu, OTT. La façon dont le chevauchement des chaînes de télévision/OTT est résolu est contrôlable ; (iv) le sport (important pour OTT) en fera également partie, ce qui manquait pour ZEEL ; (v) le maintien de Goenka en tant que directeur général pendant cinq ans conduira à la continuité, à l’accent mis sur un contenu à faible coût et durable, mais également à une plus grande concentration sur l’amélioration de l’expérience utilisateur OTT ; (vi) la nécessité d’attendre le processus de diligence raisonnable, les approbations réglementaires et l’AGE. L’accord prendra du temps; le titre restera volatil jusqu’à ce que l’AGE et les approbations soient en place ; (vii) besoin de voir comment la culture, les structures de gestion des deux entreprises se déroulent ; (viii) besoin de voir comment la salle du conseil évolue lors de cette AGE et de la prochaine.

Perspectives : Volatil à court terme

Nous devons voir comment les principaux investisseurs institutionnels réagissent à cette évolution. Nous avons mentionné dans une note récente que ce processus sera volatil et que les promoteurs vont se battre. En cas de fusion, certains investisseurs pourraient avoir des inquiétudes quant au maintien de Goenka en tant que directeur général, mais le conseil d’administration sera dominé par Sony, ce qui résoudrait cette préoccupation. La fusion comble des lacunes dans le portefeuille de ZEEL dans les émissions de sport, de comédie et de crime. De plus, à un moment donné, les investisseurs minoritaires auraient dû rechercher un investisseur stratégique, ce qui est abordé dès le départ.

Nous nous attendons à ce que le titre soit volatil à court terme. Pour ces raisons, nous conservons ‘BUY/SN’ et augmentons le TP à Rs 428 (auparavant 343). Nous augmentons notre multiple de 20x à 25x à mesure que les problèmes de gouvernance d’entreprise sont résolus. Notre TP est le plus agressif dans la rue. Le principal risque est que l’accord ne soit pas conclu.

