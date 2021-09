Note de Zee Entertainment – Acheter : l’action sera probablement volatile à court terme

Maintenez « Acheter » sur ZEE car il s’agit d’un jeu de déverrouillage et susceptible de récupérer des parts de marché tout en répondant aux problèmes liés au conseil d’administration.

Les grands actionnaires institutionnels ont appelé à une refonte du conseil d’administration de ZEEL. À notre avis, avec des promoteurs détenant seulement 3,99 % dans ZEE et le stock languissant, ce n’était qu’une question de temps avant que le conseil d’administration ne soit remanié. Dans ce rapport, nous énumérons les éléments clés à surveiller, donnons un aperçu des profils de réalisateurs proposés et racontons la série d’événements qui ont conduit à ce tournant de la saga ZEEL.

Il y a quelques jours, une série d’événements similaires a eu lieu à Dish TV. Les principaux investisseurs de ZEEL ont exigé le retrait de Punit Goenka, actuel directeur général, du conseil d’administration et la nomination de six nouveaux administrateurs. Maintenez « Acheter » sur ZEE car il s’agit d’un jeu de déverrouillage et susceptible de récupérer des parts de marché tout en répondant aux problèmes liés au conseil d’administration.

Les événements clés à surveiller

Il y a quelques jours, Yes Bank, le principal actionnaire de Dish TV, a exigé la destitution du directeur général et d’autres administrateurs indépendants. L’événement clé à surveiller à ZEE sera l’évolution de son AGE. Nous comprenons que le Conseil doit tenir une AGE dans les 21 jours suivant la réception de la demande. Sinon, les investisseurs eux-mêmes peuvent convoquer une AGE dans les 45 jours. Et nous comprenons également que la majorité simple pourrait être suffisante pour l’approbation de ces résolutions lors de l’AGE. Nous attendons plus de clarté. Pendant ce temps, tous les regards sont tournés vers le maintien de Goenka en tant que PDG ou la transition du leadership.

Raconter la série d’événements

En juillet 19, Invesco avait signé un accord avec les promoteurs de ZEE pour acquérir jusqu’à 11% de la société pour Rs 4 2240 millions à Rs 400 par action. Invesco est un investisseur financier dans ZEE depuis 2002 et détenait une participation de 7,7 % dans la société avant 2019. Actuellement, Invesco Developing Markets Fund et d’autres investisseurs ont convoqué une AGE pour adopter une résolution ordinaire sur les points suivants : (i) retrait de Punit Goenka ; et (ii) la nomination de Surendra Singh Sirohi, Naina Krishna Murty, Rohan Dhamija, Aruna Sharma, Srinivasa Rao Addepalli et Gaurav Mehta en tant qu’administrateurs indépendants.

Perspectives : débloquer le jeu et récupérer des parts de marché ; entretenir Acheter

En tant qu’entreprise, ZEEL s’est renforcée au cours des dernières années, via l’amélioration des normes de divulgation et en répondant à certaines préoccupations clés des investisseurs, telles que la déconcentration sur l’investissement dans Sugarbox et la concentration sur la création d’une bibliothèque de contenu solide, l’accélération des opérations OTT et la tarification agressive de ses offres. Depuis que la participation du promoteur est tombée en dessous de 4 %, le conseil d’administration a été soumis à des normes de performance strictes par les investisseurs institutionnels, qui détiennent désormais une participation majeure.

L’action devrait rester volatile étant donné l’incertitude entourant le leadership et les perturbations dans les médias. À plus long terme, les normes de gouvernance d’entreprise s’amélioreraient. Nous prévoyons une forte reprise des dépenses publicitaires dans l’ensemble du secteur, les sociétés de grande consommation intensifiant leur marketing compte tenu de la période des fêtes à venir. L’amélioration de la mobilité devrait contribuer à la reprise des dépenses publicitaires dans tous les secteurs à l’approche du S2FY22 ; conserver « Acheter » avec un prix cible de Rs 343.

