Note des développeurs Macrotech : la dynamique des ventes s’est maintenue au T3FY22

La levée de fonds du PAQ réduit la dette ; entreprise susceptible de respecter les directives commerciales indiennes ; conservé avec un TP révisé de Rs 1 304.



Macrotech Developers (LODHA) a réalisé des réservations de ventes commerciales en Inde au T3FY22 de 26,1 milliards de roupies contre une estimation Isec de 23,9 milliards de roupies (en hausse de 40 % en glissement annuel et de 30 % en glissement trimestriel) alors que la dynamique des ventes observée au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22 s’est poursuivie pendant la saison des fêtes d’octobre à novembre. 21. La société a réalisé des réservations de ventes 9MFY22 de Rs 55,7 milliards dans ses activités en Inde et nous pensons qu’elle est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de ventes FY22 de Rs 90 milliards (estimation Isec à ` 87,7 milliards). En outre, la société a signé six nouvelles signatures JDA au troisième trimestre de l’exercice 22 avec un GDV de 100 milliards de roupies et la récente émission QIP de 40 milliards de roupies a entraîné une réduction de la dette nette des entreprises indiennes à 99,3 milliards de roupies.

Nous conservons notre note Add avec un TP révisé de 1 304 Rs/action (auparavant 1 129) intégrant l’émission QIP du 21 novembre de 40 milliards de Rs et valorisant la société à une prime de 30 % par rapport à notre valeur liquidative du 22 mars de 1 003 Rs/action compte tenu augmentation de la valeur des nouvelles signatures JDA au T3FY22. Les principaux risques sont un ralentissement de la demande sur le marché MMR et la hausse des taux d’intérêt en Inde.

Q3FY22 voit une forte amélioration QoQ dans les réservations de vente : Au cours du Q3FY22, la société a effectué deux lancements dans MMR – une nouvelle phase à Premier Compound à Palava Phase 2, MMR et Woods, Kandivali, MMR. Les collections d’entreprises indiennes de 21,3 milliards de roupies ont augmenté de 44% en glissement annuel et de 11% en glissement trimestriel. Un autre élément positif a été que la société a réalisé des réservations de ventes au troisième trimestre de l’exercice 22 de 191 millions de livres sterling ou 19 milliards de roupies dans ses projets à Londres au cours du trimestre.

La levée de fonds QIP réduit la dette indienne : la dette nette de l’entreprise en Inde a été réduite de Rs 25,5 milliards en glissement trimestriel à Rs 99,3 milliards en décembre 21, contre Rs 125 milliards en septembre 21, grâce à l’émission QIP de Rs 40 milliards en novembre 21. La société ayant ajouté six nouveaux projets via la route JDA au T3FY22, nous pensons que les paiements aux propriétaires fonciers peuvent avoir été partiellement financés par les produits du PAQ.

En bonne voie pour atteindre les objectifs de ventes pour l’exercice 22E en Inde de 90 milliards de roupies : la société a réalisé des réservations de ventes de 55,7 milliards de roupies pour 9MFY22 dans ses activités en Inde et nous pensons qu’elle est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de ventes pour l’exercice 22 de 90 milliards de roupies. Bien que cela implique des réservations de ventes au T4FY22 de plus de 30 milliards de dollars, nous pensons que la poursuite de la dynamique des ventes résidentielles et de la verticale de la logistique/de l’entreposage pourrait permettre à la société d’atteindre ses objectifs. Tout impact négatif d’une troisième vague de Covid est le principal risque pour atteindre les orientations.

Évaluations : Nous conservons notre note Add avec un TP révisé de Rs 1 304/action (auparavant Rs 1 129) intégrant l’émission QIP du 21 novembre de Rs 40 milliards. Notre GAV de 565 milliards de Rs comprend 344 milliards de Rs pour l’exercice 23-30E après impôt-FCFF, 201 milliards de Rs pour les acres de terre de l’entreprise et 20 milliards de Rs provenant de l’excédent du projet au Royaume-Uni. Ajusté pour la dette nette de l’Inde pour l’exercice 22E de 83 milliards de roupies, nous arrivons à notre valeur liquidative de 483 milliards de roupies ou 1 003 roupies/action.

Titres ICICI

