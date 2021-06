Note des Laboratoires Divi – Réduire : la dynamique de croissance est maintenue

A 38X FY2023e P/E, les valorisations capturent pleinement la croissance supérieure des API, tout en ignorant les risques pour le segment de la synthèse sur le long terme. RÉDUIRE

Divi’s a poursuivi sa forte dynamique de croissance au T4FY21 avec un chiffre d’affaires/Ebitda dépassant nos estimations de 6%/2%. Les activités de génériques et de synthèse ont enregistré une croissance de 21 %/22 % en glissement annuel, avec une augmentation de la marge brute qui stimule la rentabilité. Nous pensons que les gains de parts de marché dans le portefeuille d’API existant et l’introduction de nouveaux produits grâce à des ajouts de capacité contribueront à générer un TCAC de 17% par rapport à l’exercice 2021-24e. A 38X FY2023e P/E, les valorisations capturent pleinement la croissance supérieure des API, tout en ignorant les risques pour le segment de la synthèse sur le long terme. RÉDUIRE

Quartier en ligne ; forte croissance du chiffre d’affaires pour couronner un FY2021 impressionnant

Divi’s a affiché une croissance de 29% des revenus en glissement annuel au T4FY21. Le segment des génériques a connu une croissance de 22 % en glissement annuel, grâce à la traction continue des molécules clés, tandis que la synthèse personnalisée a enregistré une croissance de 22 % en glissement annuel, les expéditions commerciales de molnupiravir favorisant la croissance. Les segments Carténoïdes ont enregistré une forte croissance de 68 % en glissement annuel. Les marges brutes ont baissé de 150 points de base en glissement trimestriel à 67,5%. Malgré une forte augmentation séquentielle des autres dépenses, l’Ebitda était supérieur de 2 % à nos estimations, les marges d’Ebitda restant saines à 40,1 %. Divi a engagé un investissement de 91 milliards de dollars et généré un FCF de 10 milliards de roupies au cours de l’exercice 2021.

Longue piste pour la croissance des activités API ; molnupiravir pour soutenir la croissance de la synthèse à court terme

Avec l’ajout continu de capacité, nous pensons que Divi’s est bien placé pour gagner des parts de marché sur ses concurrents dans les produits existants. Les goulots d’étranglement liés à la capacité étant désormais résolus, Divi’s a également identifié un nouvel ensemble de produits dont les brevets expirent de 2023 à 25, où il vise le leadership du marché. Nous prévoyons de solides gains de parts de marché et l’introduction de nouvelles API pour générer un TCAC robuste de 16% des ventes dans le segment des génériques au cours de l’exercice 2021-23e. Dans le segment de la synthèse, nous prévoyons une croissance robuste à court terme.

Augmenter les estimations pour l’exercice 2022-23E de 5 %

Nous augmentons nos estimations de BPA pour l’exercice 2022-23e de 5 % chacune pour augmenter les ventes de molnupiravir grâce à des fournitures aux partenaires indiens de la CV. Cependant, à 38X P/E FY2023e et 27X FY2023e Ebitda, le titre capture pleinement une forte croissance à moyen terme. Réviser la FV à 3 750 ‘ (contre 3 300 auparavant) sur la base d’un BPA de 35 fois pour l’exercice 2023e.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.