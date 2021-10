Note d’Infosys – Acheter : les résultats ont été à la hauteur des estimations

Notre préférence relative pour INFO par rapport à TCS repose sur sa marge de manœuvre pour un potentiel de croissance accru.

INFO a annoncé une croissance de 6,3 % en glissement trimestriel CC (19,4 % en glissement annuel), en avance sur notre estimation de 5,7 %, grâce à une performance globale. Le chiffre d’affaires en USD a augmenté de 5,7% en glissement trimestriel (est. 4,9%) et de 20,7% en glissement annuel au T2FY22. En termes d’INR, l’Ebit/PAT a augmenté de 12% chaque année. La croissance a été fonction de la surperformance de l’Industrie (+42,5% en glissement annuel), BFSI (+20,5%), Retail (+17,2%) et Life Sciences (+26,1%). Les États-Unis ont augmenté de 23,1% en glissement annuel, l’Europe a augmenté de 19,6% et le RDM n’a augmenté que de 4,7%.

Le TCV des grandes transactions de 2,15 milliards de dollars était un peu faible (nouveau net à 37 %). Cependant, la direction a indiqué une bonne traction dans les transactions de taille moyenne et petite, et a réitéré que le pipeline reste solide grâce à une demande robuste. La marge d’Ebit a baissé de 10 pb en glissement trimestriel à 23,6%, au-dessus de notre estimation de 22,3%, malgré l’impact de la hausse des dépenses de sous-traitance et de la hausse des salaires au T2FY22. L’utilisation (+70pb en glissement trimestriel) et le mix offshore (+50pb) restent tendus, malgré de fortes embauches (11,7k, en hausse de 4,4%) au T2FY22.

Nous avons été positivement surpris par l’augmentation des prévisions de croissance des revenus d’INFO pour l’exercice 22 en USD à 16,5-17,5% en glissement annuel CC (de 14 à 16%), une augmentation de 200 pb à mi-parcours par rapport à notre attente d’une hausse de 100 pb. Nous continuons de voir la possibilité d’un battement et d’une augmentation au cours des deux prochains trimestres, car il bénéficie d’une meilleure concentration sur les gros contrats et d’un vent arrière de la demande. La forte croissance du chiffre d’affaires (est. +19% en glissement annuel) devrait permettre à INFO de maintenir l’impact sur la marge d’Ebit (en raison des défis du côté de l’offre) dans une bande étroite à l’extrémité supérieure de sa guidance (maintenue à 22-24%). Outre le levier opérationnel, il devrait également bénéficier d’un nouvel aplatissement de la pyramide et de la poursuite des mesures d’efficacité opérationnelle au cours de l’exercice 23.

Nous voyons une forte augmentation de l’attrition (20,1% au T2FY22, en hausse de 620pb en glissement trimestriel) comme préoccupante, d’autant plus que l’utilisation a atteint un niveau record de 89,2%, ce qui est insoutenable. Cela reste une clé contrôlable.

Évaluation et point de vue : nous nous attendons à ce que la société affiche une performance de croissance dans le premier quartile au cours de l’EX22e grâce à ses solides capacités et à la montée en puissance de ses gros contrats au cours de l’EX21. Nous avons augmenté notre estimation de BPA pour l’EX22e de 2 % grâce à une performance supérieure aux attentes au deuxième trimestre. Nous continuons de considérer INFO comme un bénéficiaire clé d’une accélération des dépenses informatiques, compte tenu de ses capacités en matière de cloud et de transformation numérique.

Notre préférence relative pour INFO par rapport à TCS repose sur sa marge de manœuvre pour un potentiel de croissance accru. Comme INFO a surperformé TCS au cours de l’EX21 et du S1FY22, nous n’anticipons aucune divergence de valorisation entre les deux sociétés. Sur la base de nos estimations révisées, l’action se négocie actuellement à 26x FY23e EPS. Nous évaluons le stock à 30x FY23e EPS, ce qui implique un TP de Rs 1 960. Nous réitérons notre note d’achat.

