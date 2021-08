Note Divi’s Laboratories – Acheter : Un nouveau trimestre solide pour l’entreprise

La marge d’Ebitda a augmenté de 278 pb en glissement annuel et de 296 pb en glissement trimestriel, à 43,7%. PAT a augmenté de 12,1% en glissement annuel et de 13,1% en glissement trimestriel, à Rs 5,5 milliards.

Les revenus ont augmenté de 14% en glissement annuel et de 13,5% en glissement trimestriel au premier trimestre sur une base autonome, à Rs 19,5 milliards, largement en ligne avec les attentes. Le mix des ventes entre les segments génériques et de synthèse personnalisée était de 50:50 (vs 60:40 au T4). Les revenus des caroténoïdes (faisant partie des génériques) ont été stables en glissement annuel et ont chuté de 11,5% en glissement trimestriel, à Rs 1,4 milliard. Le mix des ventes est fonction de plusieurs facteurs et la baisse des ventes de génériques au premier trimestre n’indique aucun ralentissement de ses perspectives, selon Divi.

La bonne marge brute de 67 % (+420 pb en glissement annuel, -104 pb en glissement trimestriel) se situe dans la fourchette de 67 à 69 % observée au cours des derniers trimestres. Mgmt a attribué ses efforts au cours des dernières années en matière de dégoulottage, d’intégration en amont, d’efficacité des achats, d’adoption de technologies efficaces, etc. La marge d’Ebitda a augmenté de 278 pb en glissement annuel et de 296 pb en glissement trimestriel, à 43,7%. PAT a augmenté de 12,1% en glissement annuel et de 13,1% en glissement trimestriel, à Rs 5,5 milliards.

Bonne visibilité sur les moteurs de croissance : Divi’s a détaillé les moteurs de croissance qui soutiennent ses perspectives à long terme : (a) génériques établis – la société détient une part de marché mondiale de 60 à 70 % et voit une marge de manœuvre dans la demande du marché (le marché croît à environ 10 % par an ); (b) autres génériques – Divi’s vise une part de marché de 60 à 70 % (vs 20 à 30 % actuellement) ; (c) sartans – son procédé sans impureté « nitrosamine » avec un niveau élevé d’intégration en amont devrait augmenter les ventes de sartans ; (d) les supports de contraste – ici, le marché est énorme et Divi’s est en train de signer des accords avec les clients ; (e) nouveaux génériques – il travaille sur de nouveaux génériques dont le marché mondial est de 20 milliards de dollars canadiens ; et (f) deux nouveaux projets de synthèse personnalisée avec une visibilité sur les commandes pour les prochaines années.

Divi’s a investi de manière significative dans ces moteurs de croissance, et son solde de trésorerie de cRs 21 milliards soutient ses besoins d’investissement. Le molnupiravir (le médicament oral COVID-19 de Merck dans l’essai de phase 3) pourrait être une opportunité importante à court terme, ajoutant potentiellement 8 % de plus à notre chiffre d’affaires de base pour l’exercice 22e.

Retain Buy : Nous continuons d’apprécier la visibilité de Divi sur les moteurs de croissance et son exécution éprouvée en matière de rentabilité. La reprise de l’offre à partir de capacités de friches industrielles supplémentaires vers les marchés réglementés, les progrès des moteurs de croissance et la contribution des projets CS accélérés devraient soutenir la croissance des revenus des adolescents au cours de l’exercice 22-24e avec des marges d’Ebitda saines de plus de 40 %. Après le premier trimestre, nous augmentons le BPA FY22-24e de 2-5%, et notre TP révisé est de Rs 5 465 (à partir de Rs 5 130).

