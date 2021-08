Note DLF – Acheter : Spectacle résilient par entreprise face aux aléas

in

Amélioration des flux de trésorerie chez Devco ; par conséquent, la dette nette a diminué de Rs 1,4 milliard QoT (net D/E à 0,13x).

Les nouvelles ventes de DLF se sont élevées à 10,1 milliards de roupies au premier trimestre de l’exercice 22 (en hausse de 567% en glissement annuel, en baisse de 4% en glissement trimestriel) malgré la deuxième vague ; cela a été motivé par une forte demande d’étages indépendants. Les loyers (DLF + DCCDL), cependant, ont glissé à ~ Rs 7,8 milliards (~ Rs 9,0 milliards au T4FY21). Les flux de trésorerie sont restés sains, entraînant une réduction de la dette chez Devco. La société accélère son pipeline de lancements (lancements cibles d’environ 8,3 msf au cours de l’exercice 22) en gardant à l’esprit la forte demande de logements.

La trajectoire d’avant-vente sera, à notre avis, un catalyseur de stock clé. L’amélioration de la dynamique des ventes nous oblige à réviser notre TP à Rs 403 (Rs 365 plus tôt). Nous maintenons des estimations de bénéfices pour l’ancienne entité fusionnée et achetons sur l’action.

Résilience en ces temps difficiles : les ventes nettes ont été favorisées par : i) ~ 3,3 milliards de Rs de ventes de camélias (~ 3 milliards de Rs au T4FY21) ; ii) ~ 5,4 milliards de Rs de nouveaux produits (étages indépendants) vendus (~ 4,6 milliards de Rs au T4FY21) ; et iii) ~ 1 milliard de Rs de ventes à National Devco. Mgmt a indiqué que la demande reste saine dans tous les niveaux de prix/zones géographiques. Il a pris la hausse des prix vers le haut de 20% dans certains projets. Les locations de DCCDL se sont élevées à Rs 7,7 milliards (Rs 8,4 milliards au T4FY21). Les demandes de renseignements se multiplient et la direction s’attend à une amélioration du crédit-bail au S2FY22. Amélioration des flux de trésorerie chez Devco ; par conséquent, la dette nette a diminué de Rs 1,4 milliard QoT (net D/E à 0,13x).

Une trajectoire de lancement robuste pour stimuler les ventes : DLF accélère ses lancements pour profiter de la forte demande de logements. Il prévoit de lancer environ 35 msf de projets – 8,3 msf en FY22, 6,4 msf en FY23, 7,2 msf en FY24 et un solde au-delà de FY24. Ces lancements seront répartis entre les segments (luxe, intermédiaire, commercial) et les zones géographiques. Nous pensons que ces lancements amélioreront la trajectoire des ventes.

Perspectives : clé de lancement– La légère augmentation des préventes est de bon augure pour DLF. Nous pensons que la trajectoire des lancements/ventes à venir sera un catalyseur clé pour les actions. Nous maintenons ‘BUY/SN’.

