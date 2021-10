Note Dodla Dairy – Acheter : Des avantages concurrentiels pour stimuler la croissance

L’approvisionnement en lait en Inde du Sud augmente d’environ 10 % par an. Dodla a augmenté sa part de marché de 0,6% en FY08 à ~1% en FY21.

Dodla Dairy a créé de multiples avantages concurrentiels dans l’industrie laitière en pleine croissance. Outre l’approche cluster en Inde du Sud, elle a développé (i) des marques fortes ; (ii) 100% réseau d’achat direct de lait ; et (iii) modèle de distribution directe. La société se concentre également sur les produits qui génèrent un RoCE supérieur au coût du capital, tels que le lait et le caillé, et a une présence négligeable / nulle dans les produits brûlant de l’argent comme le ghee, le fromage et le lactosérum. L’approvisionnement en lait en Inde du Sud augmente d’environ 10 % par an. Dodla a augmenté sa part de marché de 0,6% en FY08 à ~1% en FY21.

Compte tenu de la croissance du marché et du potentiel d’expansion de la part de marché, nous modélisons Dodla pour qu’il rapporte la croissance des revenus des adolescents à moyen terme. Nous prévoyons un TCAC de 14,2% et 17,6% du chiffre d’affaires et du PAT, respectivement au cours des FY21-23e. Nous initions une couverture avec Buy et TP basé sur DCF de Rs 700 (24x FY23e). Nous prévoyons un RoE supérieur à 17% au cours de l’EX23e. Principaux risques : Intensité concurrentielle potentiellement plus élevée en Inde du Sud et retard dans l’expansion de la distribution.

Approche cluster : Dodla se concentre largement sur l’Inde du Sud. Il a également créé des marques fortes via des dépenses de développement de marque dans les langues régionales. L’entreprise pénètre régulièrement les petites villes et les marchés semi-urbains. Compte tenu du potentiel de croissance constant en Inde du Sud, nous pensons que l’approche de cluster continuera d’être un avantage concurrentiel clé pour l’entreprise.

Création d’avantages concurrentiels : Les avantages concurrentiels de Dodla comprennent : (i) Des marques fortes comme Dodla Dairy, Dodla+ et KC+. Il a régulièrement augmenté ses dépenses publicitaires pour ses ventes afin de renforcer sa valeur de marque ; (ii) il s’approvisionne à ~100 % de lait directement auprès des agriculteurs ; (iii) il a également créé un solide réseau de distribution pour la vente de lait et de caillé aux ménages consommateurs.

