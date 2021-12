Note du gouvernement à la commission électorale : « Inévitable, inacceptable », déclarent d’anciens CEC

Les anciens CEC étaient d’avis que la note au CE était « inacceptable » et que la réunion était « inévitable ».

Cinq anciens commissaires électoraux en chef (CEC) ont exprimé leurs réserves quant à la lettre du ministère de la Loi à la Commission électorale s’attendant à ce que la CEC Sushil Chandra assiste à une réunion présidée par le secrétaire principal du Premier ministre PK Mishra. Les anciens CEC étaient d’avis que la note au CE était « inacceptable » et que la réunion était « inévitable ».

Les anciens CEC ont déclaré à l’Indian Express que la discussion informelle qui a eu lieu après la réunion formelle entre l’ensemble de la Commission et Mishra pourrait nuire à l’image d’indépendance de la CE. Il convient de rappeler que l’IE avait d’abord signalé que la CEC Chandra et les deux commissaires électoraux, Rajiv Kumar et Anup Chandra Pandey, avaient rejoint l’interaction virtuelle convoquée par le PMO le 16 novembre malgré leurs réserves. La CE avait reçu une lettre d’un fonctionnaire du ministère de la Justice déclarant que Mishra présiderait une réunion sur une liste électorale commune et « s’attend à ce que la CEC » soit présente.

L’ancien CEC SY Quraishi a qualifié le développement d’atroce et d’inacceptable. « Le gouvernement convoquerait-il le juge en chef indien ainsi que tous les autres juges de la Cour suprême pour une discussion sur les réformes judiciaires ? C’est la seule analogie qui s’applique dans ce cas… Même le Premier ministre ne peut pas convoquer la CEC pour une réunion », a-t-il déclaré.

TS Krishna Murthy, qui a occupé le poste de la CEC de février 2004 à juin 2005, a déclaré que les commissaires électoraux ne sont tenus d’assister à aucune réunion convoquée par des représentants du gouvernement.

L’ex-CEC O Rawat a déclaré qu’une telle chose ne s’était jamais produite auparavant et que même lorsque le gouvernement demandait une réunion, leurs officiers se rendaient au bureau de la CE pour expliquer les choses. « Ces réunions n’ont jamais eu lieu en dehors de la CE ou en ligne ou sous la présidence d’un fonctionnaire du gouvernement », a-t-il déclaré.

Rawat a ajouté : « Il semble que les trois commissaires ont répondu à l’appel de la bienséance en n’assistant pas à la réunion formelle. Mais si les trois commissaires se sont rencontrés de manière informelle en ligne après la réunion, cela semble un peu incongru. On dirait qu’ils voulaient éviter tout mécontentement.

Un ancien CEC a déclaré sous couvert d’anonymat que l’interaction était évitable à 100%.

Un autre ex-CEC a déclaré que l’optique d’interaction avec le gouvernement à un moment où les élections dans cinq États devraient être annoncées dans les prochains jours ne semble pas bonne pour la Commission.

Cependant, l’ancien CEC N Gopalaswami avait un point de vue différent. Il a dit que si la réunion formelle était terminée et que les trois commissaires interagissaient séparément avec Mishra lors d’une interaction informelle, alors il n’y avait rien de mal à cela.

