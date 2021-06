Note du Gujarat State Petronet – Achat : T4FY21 Ebitda était en avance sur les attentes

in

Nous conservons ‘BUY/SO’ avec un TP révisé de Rs 342 (auparavant : Rs 278) alors que nous reportons les valorisations à FY23E et il se négocie actuellement à 3.0x PE (ex-Gujarat Gas).

L’Ebitda de Gujarat State Petronet (GSPL’s) au T4FY21 de 3,4 milliards de roupies (-3% en glissement annuel, -13,6% en glissement trimestriel) a dépassé nos estimations consensuelles, entraînées par une baisse de 49% en glissement annuel des opex en raison du faible coût de compression alors que les volumes diminuaient.

Points saillants : (i) Les volumes actuels sont d’environ 35 mmscmd, mais juin est susceptible de sortir à ~40 mmscmd. Le manque à gagner en volumes CGD/puissance est compensé par l’ajout de volumes Reliance d’environ 4 mmscmd ; (ii) le pipeline Anjar-Chotila devrait être mis en service d’ici décembre 2021, ce qui est susceptible d’augmenter les volumes supplémentaires d’environ 5 mmscmd à partir de CY22 ; (iii) les tarifs nets ont baissé de 13,7% en glissement annuel car les pipelines à basse pression en raison de volumes plus faibles n’ont pas nécessité de compression. La robustesse de 50 milliards de Rs FCF au cours des exercices 21-23e et de 20 milliards de Rs au cours de l’exercice 21 aidera GSPL à se libérer de sa dette. Conserver Acheter.

Des volumes impressionnants de CGD ont partiellement compensé la faible demande de raffinage au quatrième trimestre : alors que les volumes de GSPL ont baissé à 33,8 mmscmd (-8% en glissement annuel, -14% en glissement trimestriel), les volumes de CGD ont atteint un niveau record, en hausse de 23 % en glissement annuel. Les volumes de raffinage des consommateurs ont plongé de 31 % en glissement annuel et l’électricité de 17 %, les prix spot du GNL ayant bondi de 163 % en glissement annuel. Le premier trimestre de l’exercice 22 pourrait ne voir qu’une modeste reprise à ~ 37-38 mmscmd étant donné les réductions induites par Covid et les prix spot assez élevés du GNL d’environ 10 $/mmbtu.

Approvisionnement en gaz abondant pour augmenter les volumes : le nouveau gaz domestique est abondant : le 10 mmscmd+ de Reliance et le 4,2 mmscmd+ de Vedanta. En outre, les extensions de capacité visent à prélever de nouveaux terminaux GNL et à soutenir les pipelines transnationaux de ses filiales pour une expansion en dehors du Gujarat. GSPL est le seul acquéreur des volumes d’environ 9 mmscmd du terminal de Mundra LNG (par incréments d’environ 5 mmscmd). GSPL connaît la croissance la plus rapide parmi les sociétés pipelinières – 2x les volumes sur quatre à cinq ans.

Perspectives : attrayantes – GSPL est le principal bénéficiaire du GNL supplémentaire à importer en Inde pour combler l’écart entre l’offre et la demande. Sa dette nette/fonds propres a plongé à 0,1x et OCF reste sain à Rs 29 milliards au cours de l’EX21. Nous conservons ‘BUY/SO’ avec un TP révisé de Rs 342 (auparavant : Rs 278) alors que nous reportons les valorisations à FY23E et il se négocie actuellement à 3.0x PE (ex-Gujarat Gas).

