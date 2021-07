Note d’UltraTech Cement – Acheter: Encore une autre performance stellaire de l’entreprise

in

En tenant compte des prix fermes du ciment sous-jacent, nous augmentons l’Ebitda FY22e et FY23e d’environ 7 % chacun. Notre Ebitda/t révisé est de Rs 1 417 pour FY22e et Rs 1 402 pour FY23e contre Rs 1 338 pour FY21.

La performance Q1FY22 d’UltraTech Cement (UTCL) est parfaite, semblable à Q4FY21. Malgré les probabilités, il a dépassé les attentes en termes de volumes, de réalisation et de coût, portant l’Ebitda/t à un niveau record. L’Ebitda dépasse notre estimation de 19%. En tenant compte des prix fermes du ciment sous-jacent, nous augmentons l’Ebitda FY22e et FY23e d’environ 7 % chacun.

Les solides performances d’UTCL – ainsi que celles de ses pairs – renforcent notre confiance dans la capacité du secteur à protéger les bénéfices en période difficile. En outre, nous considérons l’amélioration des perspectives de demande, la fermeté des prix du ciment et le pic potentiel du coût du carburant comme des arguments de réévaluation de la valorisation. En conséquence, nous révisons l’EV/Ebitda d’UTCL à 17x (à partir de 15x) et le mettons à niveau vers Buy (à partir de « HOLD ») avec un TP révisé de Rs 8 627 (Rs 6 736 plus tôt).

Surperformance à travers les paramètres

La deuxième vague de Covid a entraîné les volumes d’UTCL de 22% en glissement trimestriel à 21,53 millions de tonnes (en hausse de 47% en glissement annuel sur une base basse), mais il est toujours supérieur de 2,6% à notre estimation. La réalisation mixte a augmenté de 6% en glissement trimestriel (>7% pour le segment gris), dépassant notre estimation de 1,3%. Alors que le coût variable/t est resté stable en glissement trimestriel (2,3 % en deçà des attentes), le coût/t global était de 3,5 % en deçà des estimations (en hausse de 2,6 % en glissement trimestriel). Dans l’ensemble, l’Ebitda/t mixte a atteint un sommet historique de 1 536 Rs tandis que les marges ont atteint un sommet décennal de 28 %.

Renforcer la conviction du secteur

Les performances robustes du premier trimestre de l’exercice 22 affichées par UTCL et ses pairs du secteur (y compris le grand ACC pan-indien) nous convainquent de la capacité du secteur à protéger les bénéfices en période difficile, que ce soit grâce à des prix du ciment fermes ou à un contrôle strict des coûts. Avec une baisse massive des cas de Covid-19, les perspectives de la demande sont redevenues brillantes. Alors que les prix actuels du ciment restent globalement fermes, la récente baisse des prix mondiaux du pétrole brut laisse présager un pic potentiel, du moins pour le moment. En tenant compte de la hausse des bénéfices et de la conviction croissante du secteur, nous augmentons l’EV/Ebitda à 17x pour UTCL.

Perspectives et valorisation : Amélioration des perspectives ; passer à « ACHETER »

L’agilité d’UTCL affichée sur les volumes, la réalisation et les coûts au cours des derniers trimestres est encourageante. L’amélioration du ROE, le renforcement du bilan et la portée de l’amélioration de l’efficacité complètent les perspectives d’amélioration du secteur. Nous passons donc à « BUY/SO » avec un TP de Rs 8 627.

