Note Eicher Motors – Acheter : Performance conforme aux estimations

BPA de 7%, tenant compte de l’impact du COVID sur les volumes et l’inflation des matières premières, tout en maintenant les estimations de bénéfices FY23e. Maintenir l’achat, avec un TP de Rs 3 200 (Mar’23 SOTP).

Les performances d’Eicher Motors (EIM) au T4FY21 étaient conformes, soutenues par une bonne reprise des volumes dans les RE et les VECV. Malgré l’inflation des coûts, les marges d’Ebitda par unité sont stables en glissement trimestriel. Une bonne réponse à Meteor, les lancements à venir du nouveau Classic et une production normalisée soutiendraient la récupération du volume RE à l’avenir. VECV est également résolument sur la voie de la reprise.

Ebitda/unité de RE stable malgré les pressions sur les coûts ; VECV manque les estimations

Consol. les revenus/Ebitda/PAT ont augmenté de 33/58/85 % en glissement annuel à ~Rs 29,4/ 6,8/5,6 milliards. Console FY21. chiffre d’affaires/Ebitda/PAT en baisse de 5/16/24 % en glissement annuel. Les réalisations de RE au T4FY21 ont augmenté de 6,7% en glissement annuel (+1,7% en glissement trimestriel) à Rs 142,8k (v/s Rs 146k), en raison des hausses de prix (~ 9% de hausse au cours de l’EX21 et de 3 à 8% sur tous les modèles depuis le 21 janvier) et un meilleur mélange. Les revenus S/A ont augmenté de 34% en glissement annuel pour atteindre 29,2 milliards de roupies. Les marges brutes S/A ont baissé de 322 pb en glissement annuel à 40,3 %. S/A adj. L’Ebitda a augmenté de 47,5% en glissement annuel pour atteindre 6,7 milliards de roupies. Adj. Les marges d’Ebitda ont progressé de 210 pb en glissement annuel (-60 pb en glissement trimestriel) à 22,9%. L’Ebitda par unité a augmenté de 17% en glissement annuel sur une base basse, mais était stable en glissement trimestriel à Rs 32,7k (v/s Rs 33k au T3FY21).

Les réalisations VECV ont augmenté de 10 % en glissement annuel (-5% en glissement trimestriel) à Rs 1,99 m. Les marges d’Ebitda étaient de 8,9% (+710bps en glissement annuel, +30bps en glissement trimestriel). PAT s’élevait à Rs 1,26 milliard (v/s est Rs 1,73 milliard).

Faits saillants du commentaire

La demande d’énergies renouvelables reste forte grâce à un carnet de commandes solide, à une demande refoulée attendue et à une augmentation du nombre d’exportations. Il a un carnet de commandes de 2 à 3 mois, qui serait pris en charge une fois les blocages levés. Il s’attend à atteindre 80 000 unités/mois au S2FY22. Royal Enfield a un pipeline très excitant de nouveaux produits, FY22 ayant le plus grand nombre de lancements de modèles jamais enregistrés. Royal Enfield a réduit sa consommation de rhodium de 66 % ; cependant, l’avantage de ceci serait reflété dans les prochains trimestres. Royal Enfield a ajouté un total de 535 magasins, y compris les magasins principaux (> 100 magasins) et les magasins studio (> 430 magasins), au cours de l’exercice 21, portant le nombre total de points de vente à 2 056 dans 1 750 villes (sur 1 200 villes). L’expansion du réseau en Inde est en grande partie terminée, sauf dans un État.

Évaluation et vue

Nous pensons que le Meteor récemment lancé et les produits à venir aideraient à élargir les marchés adressables et à conduire la prochaine phase de croissance pour RE. L’action se négocie à 28,9x/21,6x sur la console FY22e/FY23e. EPS. Maintenir Acheter.

