Note Emami – Acheter : la croissance a été forte dans toutes les catégories

Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que la solide trajectoire des revenus se maintienne grâce à une concentration soutenue sur la santé et l’hygiène. Cependant, le portefeuille d’été de la société sera probablement affecté au premier trimestre de l’exercice22 par la vague de Covid 2. Maintenez l’achat avec un TP révisé de 610 roupies alors que nous nous déplaçons vers septembre 2022E.

Le chiffre d’affaires consolidé d’Emami au quatrième trimestre de l’exercice 21 (en hausse de 37,2% en glissement annuel) et de PAT (en hausse de 190,8% en glissement annuel) a dépassé nos estimations, tandis qu’Ebitda (en hausse de 65,2% en glissement annuel) est passé sous les estimations. Forts des bonnes performances du portefeuille santé, les volumes domestiques ont progressé de 39% en glissement annuel sur une base molle de -19%. Alors que le TCAC des revenus sur deux ans est de 6,9 ​​%, le TCAC du volume est de 6,1 %. Bien que les prix de la mentha soient bénins, la hausse des autres matières premières a entraîné une compression de la marge brute de 249 points de base en glissement annuel.

Nouvelles connexes

Stocks en bref: TCS, PNB, HUL, Emami, PVR, Shriram Transport Finance, Manappuram Finance Actions ciblées: HPCL, HDFC AMC, SBI Life, Emami, Muthoot Finance, JK Cement, actions bancaires

Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que la solide trajectoire des revenus se maintienne grâce à une concentration soutenue sur la santé et l’hygiène. Cependant, le portefeuille d’été de la société sera probablement affecté au premier trimestre de l’exercice22 par la vague de Covid 2. Maintenez l’achat avec un TP révisé de 610 roupies alors que nous nous déplaçons vers septembre 2022E.

Forte croissance dans toutes les catégories: la solide croissance du chiffre d’affaires et du volume a été positive, tout comme une solide performance dans la gamme de soins de santé et de gestion de la douleur. Cependant, la compression de la marge brute de 249 bps en glissement annuel et de 771 bps en glissement annuel était décevante. Le T4FY21 a été témoin d’une solide performance globale parmi les marques avec la gamme de soins de santé, Navratna, la gestion de la douleur et 7 huiles en un, affichant une croissance de 48 %, 13 %, 33 % et 45 %, respectivement, sur une base de deux ans (T4FY21 contre Q4FY19). Kesh King et BoroPlus ont fortement progressé au quatrième trimestre, mais n’ont augmenté que de 7 % et 5 %, respectivement, sur deux ans. Les activités internationales ont progressé de 21 % sur une base de deux ans.

Perspectives : positives – Nous prévoyons une croissance robuste des revenus pour soutenir une contribution rurale plus élevée et nous concentrer sur la santé et l’hygiène. En outre, l’atténuation de la préoccupation relative à la mise en gage au niveau du promoteur est un élément positif supplémentaire. Nous conservons « BUY/SO » avec un TP révisé de Rs 610 (à partir de Rs 595) alors que nous avançons jusqu’en septembre 2022e. L’action se négocie à 30,1x BPA FY23e.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.