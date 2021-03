Note Endurance Tech – Acheter: Firm est le meilleur jeu sur l’industrie 2W

ENDU est du bon côté des clients et de la technologie.

Après une lente reprise après la levée des restrictions liées au COVID, nous pensons que les moteurs de demande sous-jacents pour les 2W sont toujours intacts et prévoyons que la demande de 2W reviendra à 6-8% CAGR au cours des cinq prochaines années. Nous préférons ENDU aux OEM 2W comme le meilleur moyen de jouer dans l’industrie 2W, étant donné que la société a un positionnement fort auprès de tous les OEM et est le bénéficiaire de la tendance sous-jacente de la premiumisation, de la scooterisation et de l’électrification.

ENDU dispose de plusieurs leviers pour continuer à croître plus rapidement que l’industrie sous-jacente 2W, tirés par: (i) la vente croisée et l’exploitation minière client; (ii) fournitures aux e-2W / 3W, (iii) ABS; et (iv) freins et embrayages pour vélos de plus de 200 cm3. Cela devrait aider à augmenter le contenu par véhicule et à réduire l’écart de contenu entre les OEM (BJAUT à 15-17% v / s RE à 11-13% v / s autres OEM à 5-7% v / s TVSL à 3-4%) .

La société a connu une bonne traction dans son segment naissant des véhicules de tourisme (PV) (~ 5% des ventes autonomes en FY20) dans le secteur du moulage sous pression d’aluminium. ENDU est du bon côté des clients et de la technologie. Du côté des clients, il travaille avec les équipementiers à la croissance la plus rapide de l’industrie photovoltaïque indienne. Sur la base des commandes existantes de Hyundai / Kia, son taux de croissance des revenus devrait atteindre son taux annuel maximal de 3,1 milliards de roupies d’ici le quatrième trimestre de l’exercice 22 (v / s inférieur à 1 milliard de roupies au cours de l’exercice 20).

Nous estimons le chiffre d’affaires consolidé / Ebitda / PAT de ~ 8% / 13% / 18% CAGR sur FY20-23E. Le titre se négocie à 27,2x / 22,3x BPA consolidé FY22e / FY23e. Maintenir Acheter avec un TP de Rs 1 750 par action (28x BPA consolidé en mars 23e).