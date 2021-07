Le SOTP augmente de 20 Rs/action pour chaque augmentation de 10 $ du prix moyen du brut : notre estimation de la juste valeur augmente de 14 % en appliquant les mêmes multiples que nous utilisons dans notre scénario de base pour évaluer le commerce de gaz naturel amélioré et les bénéfices commerciaux du GPL. Nos estimations de juste valeur à 70 $ sont de 170 Rs et à 80 $, 193 Rs.

Nos estimations d’Ebitda pour l’exercice 22E pourraient voir une augmentation de 15 % en raison d’une hausse des échanges de gaz naturel et de la rentabilité du GPL si le brut se maintient à 70 $. Notre juste valeur est de Rs 170 à 70 $, Rs 193 à 80 $. Une liste InvIT potentielle pourrait rapporter 30 Rs/action à la hausse à condition qu’elle soit d’une taille significative. Cependant, toute correction significative du prix du brut reste le principal risque. Maintenez Hold avec un PT de Rs 150 sur un rapport risque-rendement équilibré.

FY22E L’Ebitda augmente de 16% pour chaque augmentation de 10 $ du prix moyen du brut : segments cycliques, à savoir. négoce de gaz naturel et vente de GPL avec : (i) la réalisation liée au brut de tout ou partie de la production ; et (ii) des coûts de matières premières moins volatils entraînent la forte hausse de l’Ebitda. L’Ebitda du segment de transport de gaz naturel chute de 1 à 2 % en raison de la hausse du coût du gaz combustible (liée au prix du brut).

Le négoce de GN et la rentabilité du GPL voient leur augmentation la plus élevée : le négoce de gaz naturel bénéficie du coût d’approvisionnement lié à Henry Hub moins volatil pour environ 50 % de son volume Spot et de l’écart croissant du GNL Asia Spot (prix de vente de GAIL pour la partie non contractuelle) Coût Henry Hub. L’activité GPL bénéficie d’un faible coût de la matière première (coût du gaz APM) tandis que les réalisations augmentent sur le prix du brut plus élevé. La GAIL peut conserver l’avantage de la rentabilité du GPL, car les subventions au GPL sont actuellement presque nulles et ne posent actuellement aucun risque de charge imprévue.

Marge de rentabilité de Petchem liée à une forte augmentation du coût des matières premières : nous voyons un potentiel de hausse limité pour les bénéfices du polyéthylène, les coûts des matières premières augmentant fortement en raison de la remontée du prix du GNL au comptant en Asie (13 $+/mmbtu actuellement). La proportion d’Asia Spot dans le mix de matières premières augmentera au cours de l’exercice 22E, alors que 3 à 4 mmscmd de GNL américain seront alloués aux usines d’engrais.

Pipeline InvIT pourrait réévaluer le multiple de transmission : L’InvIT proposé pourrait réévaluer le multiple d’évaluation des activités de transmission de 6,5x à 9x, augmentant ainsi la juste valeur de GAIL de 20 % (30 Rs/sh) à condition que des actifs importants soient transférés. GAIL n’a pas divulgué les deux pipelines qu’elle a proposé d’offrir dans l’InvIT.

Disque de stock de 60 $ de brut, hausse possible grâce à la force soutenue du brut, Hold: Si le brut se maintient dans les années 70, l’Ebitda FY22e de GAIL pourrait voir une mise à niveau de 15 % ouvrant une marge pour un potentiel de hausse de 15 % par rapport aux niveaux actuels. Une liste InvIT potentielle pourrait également rapporter 20% de hausse à notre PT. Cependant, toute correction significative du prix du brut reste le principal risque. Maintenez Hold car nous voyons le rapport risque-rendement équilibré au prix actuel.

