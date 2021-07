Note Graphite India – Achat : Le trimestre a connu un redressement sur l’Ebitda

Cependant, la reprise progressive de la demande des secteurs consommateurs d’acier a soutenu la demande d’électrodes au second semestre.

Le T4FY21 de GRIL a battu JEFe et a marqué un redressement de l’Ebitda, affichant une marge opérationnelle de 13,8%, après 5 trimestres de pertes opérationnelles. L’utilisation des capacités est passée de 36 % au premier trimestre à 75 % au quatrième trimestre (41 % en glissement annuel), suggérant une meilleure demande. Les indicateurs opérationnels clés (ventes, rentabilité) ont amélioré le qoq au cours de l’exercice 21. La reprise des prix des électrodes au quatrième trimestre a entraîné des gains de stocks, ce qui a contribué aux marges (base NRV). La décarbonisation est un vent arrière structurel. Nous ajustons légèrement les estimations FY22-24, en conservant le BPA. Acheter; PT Rs 875.

Amélioration séquentielle : les mesures opérationnelles de GRIL se sont systématiquement améliorées au cours de l’EX21 : (i) L’utilisation de la capacité est passée de 36 % au premier trimestre à 75 % au quatrième trimestre (41 % au cours du quatrième trimestre de l’exercice 20); (ii) croissance du chiffre d’affaires qoq ; (iii) les pertes d’Ebitda se sont transformées en une marge saine de 13,8% au T4 ; (iv) traction du résultat net (marge PAT à 12% au T4) ; et (v) une position de trésorerie nette solide à 27,3 milliards de roupies (20,1 milliards de roupies au 20 mars).

Les activités de GRIL en Inde ont connu une bonne reprise au S2FY21 et ont affiché une rentabilité plus élevée. Au T4FY21, les prix des électrodes ont commencé à se remettre de leurs creux, entraînant des gains de stocks. En effet, GRIL a affiché un Ebitda positif au T4 après cinq trimestres de pertes d’exploitation. Cependant, les opérations allemandes de la société (capacité de 18 000 MT) ont été affectées par un verrouillage prolongé, une utilisation plus faible et des ASP plus faibles.

Mise à jour de l’industrie : les industries mondiales de l’acier et des électrodes ont été affectées au S1FY21 par les fermetures d’usines et les fermetures de COVID. Cependant, la reprise progressive de la demande des secteurs consommateurs d’acier a soutenu la demande d’électrodes au second semestre.

Facteurs structurels : en avril 2021, la Chine a supprimé un abattement de 13 % de TVA sur certaines exportations d’acier. Ainsi, la baisse des exportations chinoises pourrait être favorable aux autres pays producteurs d’acier EAF. Ceci, associé à l’accent mis sur la décarbonisation, pourrait soutenir la demande d’électrodes à plus long terme. En outre, la demande de l’industrie sidérurgique est susceptible d’être soutenue par les industries structurelles utilisatrices finales telles que la construction et l’automobile. Pour l’avenir, GRIL mgmt reste optimiste à la lumière de la reprise en cours de la demande d’électrodes et de la stabilisation des prix.

Hypothèses clés, estimations : nous maintenons nos ASP d’électrodes FY22/23/24e à 6,5 000 $/ 7,3 000 $/ 7,5 000 $ / MT – nos estimations ASP sont toujours de 40 à 50 % inférieures au pic de cycle d’upcycle de l’exercice 19. Utilisation des capacités au cours de l’exercice 22 estimée à 75 % et à plus de 85 % au cours de l’exercice 23/24. Le coût du coke d’aiguille (matière première clé) est estimé à 2,2 k$-2,3 k$/MT au cours de l’exercice 22-24e. Nous modifions légèrement nos estimations pour l’exercice 22-24, en conservant globalement le BPA.

Réitérer l’achat : les actions de matières premières semblent être entrées dans un cycle de mise à niveau après 2-3 années faibles. En tenant compte de l’amélioration des performances opérationnelles et des perspectives favorables du secteur, nous évaluons GRIL à un EV/Ebitda de 8,3x – une prime d’environ 10 % par rapport à sa moyenne historique sur 10 ans (contre 7,5x). Le P/BV FY23/24e de GRIL est de 1,9x / 1,5x. Réitérer l’achat avec un PT révisé de Rs 875 (vs Rs 810). Principaux risques : production d’AEP faible, utilisation/ASP plus faible, coût NC plus élevé.

