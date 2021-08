Note Grasim Industries : ajouter : l’Ebitda était conforme à l’estimation du premier trimestre

Investissements organiques pour réduire les problèmes d’allocation de capital et la décote holdco ; maintenir AJOUTER

L’EBITDA de Grasim au T1FY22 est conforme à notre estimation avec des prix VSF plus élevés compensant la baisse des volumes. L’activité VSF continue de bénéficier d’une forte demande entraînée par des prix plus élevés tandis que les marges chimiques ont commencé à se redresser après des creux records. La division VSF et chimique de Grasim connaîtrait une expansion de capacité d’environ 30 % au cours des 6 à 12 prochains mois, ce qui stimulerait la croissance des volumes. L’activité autonome est bien placée pour se libérer de la dette nette d’ici l’exercice 2022E avec la cession de l’activité engrais. Nous augmentons notre juste valeur à Rs 1 675 (au lieu de Rs 1 520) lors du roulement.

Maintenir Ajouter.

T1FY22—EBITDA en ligne avec des prix plus élevés compensant la baisse des volumes

Grasim a déclaré des revenus autonomes de Rs 37,6 milliards (+94% en glissement annuel, -14% en glissement annuel), un EBITDA de Rs 7,4 milliards (-611% en glissement annuel, -9% en glissement annuel) et un bénéfice net de Rs 4,5 milliards (-311% en glissement annuel, – 8% qoq), contre nos estimations de Rs 43 milliards, Rs 7,2 milliards et Rs 3,5 milliards, respectivement.

VSF— Les marges ont atteint de nouveaux sommets mais proches du pic : les volumes de VSF ont augmenté à 120 kt (+173 % en glissement annuel,-24 % en glissement trimestriel) et l’EBITDA/tonne à Rs 40 667/tonne (+3 % en glissement trimestriel) grâce à des prix plus élevés (+38 % yoy, +7% qoq), en partie compensée par des coûts plus élevés (-12% yoy, +9% qoq). La hausse des exportations à 31% (11% au T4FY21) a aidé les volumes lorsque la demande intérieure s’est effondrée en raison de Covid-19. Cependant, nous voyons des vents contraires aux marges avec la hausse des coûts de la pâte et la modération des prix des fibres de viscose en Chine.

Chimie— L’EBITDA s’améliore grâce à la hausse des prix : les volumes de ventes ont baissé à 238 kt (+173 % en glissement annuel, -24 % en glissement trimestriel) impactés par la faiblesse de la demande en raison des restrictions liées au Covid-19. L’EBITDA/tonne a augmenté en glissement trimestriel à 11 555 Rs/tonne (+289 % en glissement annuel, +67 % en glissement trimestriel) en raison de la hausse des prix de la soude caustique. Les prix des caustiques restent sur une tendance haussière en raison de pannes temporaires d’approvisionnement. La direction s’attend à ce que les prix augmentent de façon directionnelle avec une amélioration modeste de la demande.

Extensions de capacité et vente d’actifs non essentiels pour renforcer le bilan

Les projets d’expansion de Grasim se termineraient par phases au cours de l’exercice 2022-23E et entraîneraient une croissance du volume au cours des deux à trois prochaines années. La capacité des VSF augmenterait de 31 % et les produits chimiques de 27 %. La cession de ses activités d’engrais pour 26 milliards de dollars d’ici le deuxième trimestre de l’exercice 22E contribuerait davantage au désendettement. Nous estimons une trésorerie nette autonome de 8 milliards de dollars au cours de l’exercice 2022E contre une dette nette de 8 milliards de roupies au cours de l’exercice 2021.

Investissements organiques pour réduire les problèmes d’allocation de capital et la décote holdco ; maintenir AJOUTER

Une activité autonome en croissance, un bilan sans dette et une allocation de capital disciplinée devraient contracter une décote de holding (spot à 55% contre 40-45% historiquement). Nous avons augmenté l’EBITDA autonome de 10 %/5 % pour l’exercice 2022/23E grâce à des marges VSF plus solides. Nous révisons la juste valeur à Rs 1 675 (au lieu de Rs 1 520) en fonction de la valeur marchande plus élevée des filiales et roulons jusqu’en septembre 2023E. Maintenir Ajouter.

