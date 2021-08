Note Gujarat Gas – Acheter : Forte hausse des prix pour favoriser la rentabilité

GGL devra augmenter les prix du GNC de moins de 15 % pour répercuter entièrement la hausse des prix d’octobre. Conserver Acheter.

Gujarat Gas (GGL) a pris une forte hausse de 15% (de Rs 5/scm) pour son gaz industriel dans la région de Morbi, selon des articles de presse. Bien que nous pensons que cela sera perçu positivement par le marché, il s’agit essentiellement de répercuter un quasi-doublement du coût du GNL au comptant (à environ 16 $/mmbtu). (i) Pour atténuer les prix spot élevés du GNL, GGL a transféré 20 % de ses intrants vers du gaz domestique à faible coût provenant de Reliance, Vedanta (3,7 à 8,5 $/mmbtu) et 10 % par le biais du GNL de contact à moitié prix ; (ii) il a également augmenté les prix du GNC d’environ 4 % en partie pour atténuer une hausse imminente de 50 à 70 % des prix intérieurs à partir du 1er octobre. GGL devra augmenter les prix du GNC de moins de 15 % pour répercuter pleinement la hausse des prix en octobre. Conserver Acheter.

La forte hausse des prix a conduit à la croissance à forte marge de Morbi : alors que GGL déploie des efforts considérables pour réduire ses coûts en changeant le mix gazier en gaz domestique et en sous-traitant le GNL à partir du GNL spot, la hausse du gaz industriel de Rs 5/scm (15%) maintiendra non seulement la marge et le coût du gaz d’entrée sous contrôle, mais contribueront également à la rentabilité. GGL a donné des indications solides pour les volumes dirigés par Morbi à venir au cours des deux prochaines années. Les exportations du Morbi représentent environ 35 % de l’industrie (20 à 25 % avant la pandémie). Étant donné que la croissance des exportations continue d’être élevée, la composition des exportations devrait atteindre environ 40 à 50 %, ce qui représente une prime de 10 à 15 % par rapport aux prix intérieurs et augmente la rentabilité.

Perspectives : Croissance aggravante – Nous pensons que GGL maintiendra une forte croissance des volumes à deux chiffres, en particulier grâce à de nouvelles zones géographiques ainsi qu’à une forte croissance des activités industrielles/GNC à marge élevée. Il bénéficie d’une rentabilité durable très élevée avec un RoE supérieur à 25 % et continue en fait à investir de manière agressive pour saisir des opportunités à haut rendement. Nous maintenons ‘BUY/SO’ avec un TP basé sur DCF de Rs 942 à 27x FY23e PER mené par de forts volumes d’exportation tirés par Morbi.

