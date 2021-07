Note HCL Technologies – Achat : Début de fiscalité faible pour l’entreprise

Au cours des six derniers mois, le chiffre d’affaires a augmenté de 4 % tandis que les employés ont augmenté de 11 %.

HCLT a raté ses estimations de croissance pour le T1FY22 (en raison d’un échec pour le T4FY21): le chiffre d’affaires n’a augmenté que de 0,7% en glissement trimestriel en termes de devises constantes contre 4,8% pour Infosys et 2,4% pour TCS. Cependant, malgré l’échec, la direction a respiré une forte confiance dans ses perspectives. Les transactions conclues au cours des deux derniers trimestres ont été décentes (4,7 milliards de dollars canadiens), à notre avis, et le pipeline reste solide ; le pipeline actuel est le plus élevé jamais enregistré, selon mgmt. Par conséquent, la direction s’attend à une forte croissance séquentielle au cours des prochains trimestres et, en fait, a également fait un commentaire positif sur les perspectives de croissance pour l’exercice 23.

Les ajouts d’employés reflètent la confiance de croissance de l’entreprise : au cours des six derniers mois, le chiffre d’affaires a augmenté de 4 % tandis que les employés ont augmenté de 11 %. Les prévisions globales pour une croissance des revenus à deux chiffres pour l’EX22 et des marges d’Ebit de 19 à 21 % sont restées intactes, ce qui implique un CQGR décent de 2,8 % du T2FY22 au T4FY22. Étonnamment, l’ER&D a fortement augmenté au premier trimestre de l’exercice 22, et la société s’attend à ce que cette forte reprise se poursuive. Le T1FY22 a été impacté par la lente montée en puissance de certaines transactions et la sortie de certaines transactions de services professionnels.

Nouvelles connexes

Faits saillants du premier trimestre de l’exercice 22 : la croissance du chiffre d’affaires de 0,7 % de HCLT a été ralentie par une baisse de 1 % en glissement trimestriel en termes de cc pour son activité de produits et de plates-formes saisonnièrement faible (la croissance en glissement annuel était largement conforme à la fourchette à un chiffre faible à moyenne de la société). L’ER&D a augmenté de 4,3% en glissement trimestriel, tandis que le chiffre d’affaires des services informatiques et commerciaux est resté stable. Le chiffre d’affaires a été faible en Europe (-3,9% en glissement trimestriel, tcc) ; Cependant, mgmt est resté confiant dans le retour de la croissance et la société a intensifié ses investissements dans l’équipe de vente de la région. Les Amériques ont augmenté de 2,6 %.

En termes de verticaux, la croissance a été concentrée sur les Sciences de la vie et la Santé (+5,4% en glissement trimestriel en tcc) et BFSI (en hausse de 2,9%), tandis que la Fabrication (en baisse de 2,2%), la Distribution (taux fixe) et la Technologie & Services ont déçu. Mgmt a indiqué un impact de 20 à 30 points de base sur le chiffre d’affaires des problèmes d’approvisionnement liés à COVID-19 et un impact de 90 points de base sur les marges. Il a annoncé un impact supplémentaire de 35 points de base sur la marge Ebit en raison des coûts d’embauche et de rétention et de 30 points de base attribuables aux investissements dans de nouveaux marchés. L’attrition a augmenté de 200 points de base environ à 11,8 % (12 derniers mois). Comme pour ses pairs, il a cité la crise du côté de l’offre de talents et accélère de nouvelles embauches.

Conserver l’achat mais réduire le TP à 1 220 Rs contre 1 255 Rs sur les réductions de BPA : nos estimations de BPA pour FY22e/FY23e/FY24e changent de -2,4/-3,2/-1,1% principalement parce que nous prenons en compte notre hypothèse désormais plus faible de rentabilité pour FY22e. Nous continuons de valoriser HCL à notre objectif de multiple inchangé de 24x le BPA à 12 mois. Compte tenu de nos estimations révisées, nous abaissons le TP à Rs 1 220 contre Rs 1 255. Nous conservons la cote d’achat.

