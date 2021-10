Note HCL Technologies : Mais pour les produits biz, un excellent trimestre

HCLT a enregistré une croissance séquentielle du chiffre d’affaires de 2,6% (3,5% en c/c) à 2,79 milliards de dollars, inférieure à nos attentes de 5,4% de croissance en c/c

Les résultats de HCLT avaient tout ce qu’un investisseur pouvait demander : des commandes importantes, une offre stable, des embauches record, d’excellentes mesures des clients, une bonne croissance des services et une politique de paiement améliorée indispensable. Pourtant, les résultats ont renforcé ce que nous savions déjà : que les produits seraient décevants. Une nouvelle politique de paiement atténuera l’attrait des acquisitions démesurées. Nous regardons le côté ensoleillé et pensons que la scène est prête pour la croissance. Conserver Ajouter ; FV inchangé.

Les produits porcs sous les feux de la rampe pour de mauvaises raisons : HCLT a enregistré une croissance séquentielle du chiffre d’affaires de 2,6 % (3,5 % en c/c) à 2,79 milliards de dollars, inférieure à nos attentes de 5,4 % de croissance en c/c. L’échec était dû à l’activité produits qui a baissé de 8% en raison de retards/échecs dans les ventes de nouvelles licences. Les services informatiques et l’ERD ont enregistré une croissance solide de 5,2 % et 5,4 %. La marge d’Ebit a diminué de 60 points de base à 19%, un manque de 80 points de base par rapport à nos attentes et entièrement attribuable aux produits. L’impact de la hausse des salaires et de l’augmentation des coûts d’embauche et de sous-traitance a été compensé par les coûts uniques liés à Covid au premier trimestre. Le bénéfice net a augmenté de 1,5% en glissement trimestriel et de 3,9% en glissement annuel à 32,6 milliards de dollars, soit 3,6% de moins que nos attentes. La conversion en cash est saine avec un CFO à 106% du bénéfice net.

Orientations retenues : Les prévisions de croissance de plus de 10 % et les prévisions de marge d’Ebit de 19 à 21 % sont inchangées. Nous prévoyons une croissance organique c/c de 11,3% et une marge d’Ebit de 19,4% pour l’exercice 2022. HCLT sera à la traîne dans la croissance des revenus au cours de l’exercice 2022e. HCLT a investi de manière significative dans ses capacités applicatives (principal moteur de croissance) et a amélioré son positionnement dans les dépenses de transformation numérique. Son leadership en ingénierie lui permettra de gagner sa juste part dans l’ingénierie numérique. La performance globale a été sapée par les difficultés dans le secteur des produits, les fuites de revenus (telles que l’internalisation au premier trimestre de l’exercice 22, etc.) et les problèmes d’approvisionnement liés à Covid. Les deux derniers sont gérables tandis que le premier est préoccupant.

Réduisez les estimations de BPA de 2 à 4 % : Notre coupe de 2-4% EPS est liée aux produits et représente 8% de la juste valeur dans notre SOTP. Nos multiples de valorisation sont largement inchangés. Nous évaluons les activités de services à 25X Sep 2023 NOPAT et les activités de produits à 7X Sep 2023 Ebitda conduisant à une juste valeur basée sur SoTP de 1 400. Nous prévoyons que HCLT comblera l’écart de taux de croissance avec ses pairs au cours de l’exercice 2023, même si l’activité de produits freine la croissance globale. HCLT peut soutenir une croissance à deux chiffres dans le secteur des services. L’action est bon marché et se négocie avec une forte décote par rapport à ses pairs.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.