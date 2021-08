Note HDFC Bank – Acheter : Fin de l’embargo sur les cartes de crédit positive pour les entreprises

Depuis le 20 novembre, la clientèle de cartes de crédit de HDFCB a baissé de 4 %, tandis que d’autres ont augmenté de 6 à 14 %. La part de HDFCB dans le nombre de cartes et la valeur des transactions a diminué de 200 à 300 points de base.

RBI a levé l’une des deux restrictions imposées au HDFCB à la suite de pannes du système informatique. Il peut émettre de nouvelles cartes de crédit (restreintes depuis le 20 décembre), ce qui sera positif, car il a perdu des parts de nouveaux clients. Les limites sur les nouvelles plateformes numériques resteront, ce qui pourrait retarder les nouveaux lancements de prêts automatiques/d’autres initiatives numériques 2.0. Nos vérifications de canaux avec des experts/responsables informatiques indiquent que HDFCB doit renforcer la surveillance du backend et que le renforcement récent des capacités est la bonne décision. ACHETER.

Libération des restrictions sur les nouvelles cartes de crédit pour aider à reconstruire le pipeline : la banque HDFC a précisé que RBI lui a permis de reprendre l’émission de nouvelles cartes de crédit, levant la restriction imposée en décembre 20, à la suite de l’examen par RBI des systèmes numériques/informatiques de la banque pour les pannes dans les années récentes. Ceci est positif pour la banque car elle n’a pas été en mesure d’acquérir de nouveaux clients au cours des 8 derniers mois, et bien que cela ait eu un impact limité à court terme sur les bénéfices, le manque de nouveaux clients de cartes de crédit a un impact négatif sur le potentiel de revenus. Depuis le 20 novembre, la base de clients des cartes de crédit de HDFCB a baissé de 4 %, tandis que d’autres ont augmenté de 6 % à 14 %. La part de HDFCB dans le nombre de cartes et la valeur des transactions a diminué de 200 à 300 points de base.

Restrictions sur les lancements numériques pour rester ; retarde le lancement dans quelques segments : alors que RBI a assoupli l’embargo sur les cartes de crédit, les restrictions sur les nouvelles initiatives numériques resteront jusqu’à nouvel examen. Nous pensons que cela pourrait retarder le lancement de nouvelles plates-formes basées sur des API et de certaines initiatives d’autofinancement et d’autres initiatives numériques 2.0.

Nos vérifications de canaux indiquent que les problèmes peuvent être résolus : notre vérification de canaux avec des experts et des responsables informatiques du secteur indique que le problème clé chez HDFC Bank se situe au niveau du back-end et des centres de données, en partie en raison d’une capacité et d’un choix de données inadéquats. centres. La HDFC Bank devra accroître les investissements dans ses capacités informatiques et les récents projets d’embauche de plus de 4 000 personnes pour les plates-formes informatiques sont une bonne initiative. En outre, la banque pourrait avoir besoin d’améliorer le niveau de compartimentation des systèmes informatiques, ce qui peut éviter le blocage croisé des capacités. Nous comprenons que ces problèmes peuvent être résolus et RBI pourrait souhaiter obtenir plus de confort avant de lever les restrictions actuelles.

Portée pour corriger la sous-performance récente ; maintenir ACHAT : les problèmes liés à l’informatique ont été d’actualité dans nos conversations avec les investisseurs et ont été à l’origine de la sous-performance de l’action depuis le début de l’année : HDFCB en hausse de 8 %, Nifty Banks en hausse de 15 % et ICICI Bank en hausse de 33 %. Avec des valorisations à 3,5x le PB ajusté pour l’exercice 22e, nous pensons que cette valorisation est attrayante et conservons notre option d’achat avec un objectif de cours de Rs 1 900 sur la base d’un PB ajusté de 3,6x au 23 juin et d’un objectif de prix pour l’ADR à 93 $.

