Note HDFC Bank : acheter : une combinaison de facteurs pourrait déclencher un rebond

Un homme se dirige vers une succursale de HDFC Bank Ltd. à Mumbai, en Inde, le samedi 21 avril 2018. HDFC devrait annoncer ses résultats du quatrième trimestre le 30 avril. Photographe : Dhiraj Singh/Bloomberg

HDFCB UPFed en 2021, a augmenté de 7% contre 19% pour Nifty Bank, pour des raisons fondamentales et techniques. L’embargo de la RBI, la transition plus lente du chiffre d’affaires et de la gestion ont été des freins fondamentaux clés, tandis que la vente de FII dans les banques l’a accentué en particulier. comme HDFCB est propre OWT dans les portefeuilles FII. Nous voyons les déclencheurs de la reprise des prêts aux particuliers/PME, de la préparation aux initiatives technologiques une fois l’embargo levé et de l’accent mis sur le doublement de la part du marché des prêts. Vals. à 2,9x est attrayant ; nous sommes récemment passés aux meilleurs choix de secteurs.

Les freins fondamentaux : les principales raisons qui ont fait baisser la performance de HDFC Bank, à notre avis, ont été une combinaison (1) des embargos de la RBI et des problèmes de dénonciation ; (2) la succession au niveau du PDG a coïncidé avec l’épidémie de Covid qui a en partie affecté la fluidité de la transition ; (3) la poussée retardée sur les prêts aux particuliers/PME a plafonné l’expansion des marges et limité le NII à 12 % tandis qu’ICICI Bank a réalisé une expansion de +40 pb dans les NIM et une augmentation de 25 % du NII ; et (4) nous comprenons que les investisseurs envisagent également si la banque d’échelle limitera la croissance des bénéfices normalisés à 16-18% annualisés ou si elle peut rebondir à des taux de croissance de 18-20%.

Les aspects techniques : au cours du mois dernier, HDFC Bank a également été confrontée à une pression supérieure à celle de ses pairs du fait de la rotation du commerce de FII loin des banques indiennes, comme en témoignent les ventes d’une valeur de 2 milliards de dollars en novembre. indice de référence (d’où un OWT propre dans les portefeuilles) et également la vente d’ADR conduisant à une contraction de la prime de +20% jusqu’au 20 janvier (avant Covid) à moins de 10% maintenant. Sur 2021, HDFCB n’a augmenté que de 7 %, contre 19 % pour Nifty Banks et 43 % pour ICICI Bank.

Que faut-il pour piloter OPFance ? Nous pensons qu’une combinaison de facteurs fondamentaux et techniques peut entraîner un rebond du titre. La dynamique de croissance dans le segment des commerces de détail/PME s’est accélérée au deuxième trimestre avec une croissance de 5 à 7 % en un trimestre et nous comprenons que cette dynamique s’est largement maintenue. La banque a également vu environ 1 milliard (8% des prêts) du segment des entreprises remboursés, ce qui a freiné la croissance des prêts ; qui se normalisera à l’avenir. Ceux-ci devraient également se refléter dans la croissance du chiffre d’affaires du T3-T4FY22.

La levée des embargos de RBI sur les nouvelles initiatives numériques ne résoudra pas seulement les préoccupations, mais nous comprenons que la banque est prête à lancer plusieurs plateformes/partenariats qui peuvent soutenir la croissance. Nous notons que la banque pourrait normaliser les émissions de cartes de crédit juste après la levée de l’embargo par la RBI le 21 août. Mgmt continue de viser le doublement de la part de marché des prêts au cours des cinq prochaines années – l’amélioration de la confiance sera perçue de manière positive. Sur le plan technique, la normalisation du rééquilibrage des portefeuilles FII (qui est généralement observée en début d’année) peut avoir un impact plus important sur HDFC Bank.

Maintenir l’achat : comme souligné dans notre récent rapport, nous avons récemment inclus HDFC Bank parmi les meilleurs choix du secteur, car ses valorisations à 2,9x le PB ajusté pour l’exercice 23 sont désormais au rabais par rapport à la moyenne sur 5 ans et un TCAC de 18 % des bénéfices et un ROE de 17 %. offrir une composition saine. Notre TP de Rs 2 070 est basé sur SOTP qui inclut la valeur de la banque à 3,7x PB ajusté Sep-23 et 92 $ sur ADR.

