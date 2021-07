Note HDFC Life Insurance – Acheter : le pic des réserves de mortalité est affecté au premier trimestre

in

Les autres produits d’épargne (ULIP/Par) ont connu une croissance modérée, tandis que la protection des particuliers s’est affaiblie (-10% en glissement annuel) alors que HDFC Life a adopté une souscription stricte.

Réserve de surmortalité (EMR) initiale de HDFC Life de 7 milliards de roupies, soit environ 5 fois les sinistres Covid nets de l’exercice 21. Alors que les réserves des guides de gestion devraient être suffisantes pour répondre aux réclamations Covid de la vague 2, elle est consciente de la troisième vague potentielle. Des réserves plus élevées ont eu un impact sur l’Op ROEV. VNB a augmenté de 40% en glissement annuel à Rs 4,1 milliards, largement conforme aux estimations, aidée par une augmentation de 30% de l’APE et une expansion de la marge d’environ 200 pb en glissement annuel à 26,2% (contre une estimation de 25,9%). Nous voyons un TCAC VNB de 19% sur FY21-24 avec 18% FY23 ROEV. Acheter.

Forte augmentation de la réserve de mortalité excédentaire : HDFC Life a créé un EMR de Rs 7 milliards au premier trimestre de l’exercice 22 (y compris Rs 690 millions de réserves Covid inutilisées) – c’est important contre Rs 1,5 milliard de réclamations nettes Covid au cours de l’exercice 21 et Rs 1,7 milliard de réserves créées à la fin de FY21. Cela a impacté le ROEV opérationnel qui s’est modéré à 14,4% (-140 pb en glissement annuel/-410 pb en glissement trimestriel). EMR + les réclamations Covid estimées au premier trimestre de l’exercice 22 représenteraient ensemble ~ 3% de l’EV de l’exercice 22 sur la base de l’impôt brut. Cependant, il n’a pas modifié ses hypothèses de mortalité à long terme. Il a passé en charges l’accroissement des réserves nettes au premier trimestre de l’exercice 22, ce qui a eu un impact sur le bénéfice net qui a diminué de 33% en glissement annuel à Rs 3 milliards. La gestion indique que le pic des sinistres individuels est derrière et que le niveau actuel de provisionnement est suffisant pour les sinistres décès excédentaires. Cependant, toute augmentation des réclamations due à une troisième vague de Covid potentielle reste contrôlable.

Croissance du VNB en ligne sur une base faible : le VNB de HDFC Life au premier trimestre de l’exercice 22 a augmenté de 40 % en glissement annuel pour atteindre 4,1 milliards de roupies sur une base faible (Cagr 2 ans de -10 %), entraîné par une croissance de 30 % de l’APE (Cagr 2 ans de -4 %) et l’expansion de la marge (~200bps en glissement annuel grâce à un mix produit favorable). La protection collective a plus que triplé sur une base très réduite grâce à la forte croissance de la protection crédit. Le non-par a également connu une bonne croissance de 39 % en glissement annuel et des marges aidées. Les autres produits d’épargne (ULIP/Par) ont connu une croissance modérée, tandis que la protection des particuliers s’est affaiblie (-10% en glissement annuel) alors que HDFC Life a adopté une souscription stricte.

La demande de protection des particuliers au premier trimestre est restée forte, mais HDFC Life a converti 60 à 65 % des polices contre 80 à 85 % en temps normal. À l’avenir, la protection de la vente au détail devrait se développer avec les restrictions de Covid largement levées, bien que son approche soit calibrée. La plupart des canaux ont connu une bonne croissance, les courtiers et les agences étant en tête de la croissance sur des bases plus petites. Au cours du trimestre, elle a conclu un nouveau partenariat avec ICICI Securities et TVS Credit.

Tendances de persistance fortes : la persistance était stable/meilleure dans tous les compartiments au cours du T4FY21, la persistance au 13e mois restant forte à 90 % tandis que le 61e mois est resté stable à 53 %, avec une amélioration significative en glissement annuel. Le ratio de solvabilité à 203 % était supérieur aux exigences réglementaires, et également meilleur en glissement annuel et en glissement trimestriel. Nous maintenons notre cote d’achat avec un objectif de prix de Rs 800 basé sur 4,4x Jun-23e Price/EV.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.