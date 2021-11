Le total des prêts restructurés s’élevait à Rs 72 milliards (1,4% du total des prêts), dont 63% proviennent du segment des particuliers.

La forte reprise des décaissements individuels de détail a entraîné une amélioration de la croissance des actifs sous gestion de HDFC à 10,5 %. Séquentiellement, le mix d’encours bruts est resté stable et n’a pas évolué davantage vers les prêts individuels. Le RoE de base était de 12,4%. L’encours des prêts au deuxième trimestre de l’exercice 22 s’élevait à 5 075 milliards de roupies, +10% en glissement annuel / +4% en glissement trimestriel, tiré par une croissance du segment individuel de +15% en glissement annuel / +4% en glissement trimestriel. Les spreads publiés sont restés stables à 2,3% ; cependant, NIM a continué de se contracter à 3,6% impacté par des rendements plus faibles en raison d’une part plus élevée des prêts individuels. Les actifs bruts de la phase 3 s’élevaient à 2,6% au T2FY22 (2,7% au T1FY22). Cependant, les prêts restructurés ont augmenté à 1,4% au T2FY22 contre 0,9% au T1FY22.

Faits saillants des commentaires : les décaissements des segments individuels du deuxième trimestre de l’exercice 22 étaient d’environ 380 milliards de roupies, +44 % en glissement annuel / +48 % en glissement trimestriel. Pour le semestre clos en septembre 2021, les approbations individuelles ont augmenté de 67 % en valeur et de 42 % en volume en raison d’une reprise du marché du logement haut de gamme. Le total des prêts restructurés s’élevait à Rs 72 milliards (1,4% du total des prêts), dont 63% proviennent du segment des particuliers.

HDFC a connu une reprise progressive des prêts non individuels au T2FY22, tirée par le segment de l’escompte de loyers (LRD). La direction s’attend à sortir de l’EX22e avec une croissance positive des prêts pour le segment des non-particuliers. La demande de logements dans les centres de niveau 2 se redresse fortement, de même que les projets de financement de la construction. Mgmt a indiqué que le pipeline de projets de financement de la construction est solide, ce qui commencerait à contribuer à la croissance dans 2 à 4 trimestres.

Marge, amélioration du core-RoE encore dans un certain temps, maintien : la franchise de crédit de base de HDFC est actuellement évaluée à 2,1x FY23e BVPS (ajusté pour la valeur de ses filiales) alors que selon nos calculs, son activité de prêt génère un core-RoE de 12-13%. Le principal déclencheur de la performance du titre sera probablement une amélioration des taux de croissance observés dans le financement de la construction, car cela entraînera une amélioration des NIM et du RoE de base et accélérera la croissance des bénéfices. C’est potentiellement à 2-3 quarts de distance. Les valorisations des filiales sont également élevées.

Par conséquent, nous estimons une hausse modeste par rapport aux niveaux actuels à moyen terme. Maintenir Tenir. Nous laissons nos estimations de bénéfices inchangées. Notre TP est porté à Rs 3 040 en raison d’une augmentation de notre valorisation du HDFCB plus tôt dans le trimestre.

