Note Hero Motocorp – Hold: Une solide performance au dernier trimestre

Les travailleurs assemblent les motos Hero Ignitor sur la chaîne de montage de l’usine de fabrication de Hero MotorCorp Ltd. à Gurgaon, en Inde, le mercredi 11 juin 2014. Les données de production industrielle de l’Inde pour avril devraient être publiées le 12 juin. Photographe: Prashanth Vishwanathan / Bloomberg

L’Ebitda Q4FY21 de Hero MotoCorp (HMCL) de 12,1 milliards de roupies a dépassé l’estimation d’environ 8% en raison d’une contribution de réserve plus élevée (13% des ventes, en hausse de 200 bps par rapport au quart) et du contrôle des coûts. Bien que la société continue de fournir des résultats financiers, nous garderons un œil sur sa capacité à élargir son portefeuille de produits. Compte tenu de la faiblesse de la demande due à la vague 2 de Covid et de l’inflation soutenue des matières premières, nous révisons à la baisse le BPA FY22 / 23e 7% / 11% ainsi que notre multiple PE de base de septembre 2022e à 18x (au lieu de 20x).

Retain Hold avec TP révisé de Rs 3,224 (auparavant Rs 3,812). Les exportations croissantes partagent et remplissent les espaces blancs (vélos et scooters haut de gamme) ainsi que les avantages du programme LEAP 2 sont des déclencheurs clés à surveiller. La combinaison des revenus et le contrôle des coûts font battre Ebitda: le chiffre d’affaires de HMCL de 86,7 milliards de roupies est conforme à l’estimation. Cependant, la marge brute a surpris positivement avec une amélioration de 10 points de base du trimestre à 70,4% contre notre attente d’une baisse de 60 points de base.

Cela était dû à une contribution plus élevée des pièces de rechange à 13% du chiffre d’affaires des véhicules et à la maîtrise des coûts (avantage LEA de ~ 200 bps). Par conséquent, l’Ebitda à Rs 12,1 milliards était de 8% en avance sur notre estimation. La baisse des autres revenus due à la perte MTM (hausse des rendements) a conduit à un bénéfice en ligne. Mgmt vise à maintenir la contribution des pièces de rechange grâce aux divers efforts entrepris au cours des dernières années. Il s’attend à ce que la pression sur les coûts des matières premières diminue avec le temps.

L’accent sur la premiumisation se maintient; clé pour la réévaluation: la concentration et les efforts soutenus de la société en matière de premiumisation sont de bon augure. Cela devrait l’aider à améliorer sa part de marché dans les motos et scooters haut de gamme et reste une clé contrôlable pour nous. La récente collaboration avec Harley Davidson (HD) pour entrer dans le segment des poids moyens (> 250 cm3) est un autre effort dans cette direction.

De même, sa stratégie en trois volets sur les véhicules électriques – en interne, Ather et Gogoro – reflète également sa concentration sur le segment. Les VE sont un domaine dans lequel il n’y a pas d’acteur établi. Par conséquent, cela donne à HMCL (comme d’autres acteurs) une chance de créer sa marque de fabrique, à notre avis.

Perspectives: les avantages sont pris en compte – Nous continuons d’apprécier les efforts déployés par HMCL pour diversifier son portefeuille. À l’heure actuelle, nous pensons que le rapport risque-récompense est équilibré. Nous maintenons ‘HOLD / SN’, valorisant l’action à 18x le BPA de base de septembre 2022e + cash / action de Rs 562. L’action se négocie à FY22 / 23e PE de 16,4x / 14,9x.

