Note Hero Motocorp : neutre – Les performances du trimestre ont été inférieures aux attentes

La marge d’Ebitda de Hero MotoCorp (HMCL) au premier trimestre de l’exercice 21 à 9,4% était inférieure aux estimations. L’ASP à Rs 53,6k était en baisse de 3,3% qq, en raison de la baisse des ventes de pièces de rechange. Le RM/Ventes à 72,5%, -210bp qoq, a été impacté par des coûts plus élevés et un mix plus faible. Les frais de personnel/ventes s’élevaient à 7,9 % et les autres dépenses/ventes à 10,2 %.

Commentaire de la gestion : la reprise du cycle économique, le cycle agricole dynamique des cultures et la saison des fêtes devraient stimuler les revenus ruraux. La demande de niveau 2 et inférieur est revenue plus rapidement. Les exportations se portent bien à un taux annualisé de Rs 300k et la société a gagné des parts de marché.

Notre point de vue : La reprise de la demande dans le segment d’entrée 2W domestique sera probablement plus lente à court terme en raison des fortes hausses de prix et des prix du carburant plus élevés. La forte exposition de HMCL à la demande intérieure peut entraîner une reprise plus lente. Si l’exécution à l’export semble s’améliorer, elle n’est pas assez significative (~6% du chiffre d’affaires FY22F). La société travaille sur plusieurs initiatives pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques et, en cas de succès, cela pourrait, à notre avis, être un catalyseur de revalorisation du stock.

Nous abaissons nos estimations de volume de 2 à 3 % par rapport aux exercices 22-23F. Nous avons abaissé les prévisions de marge d’Ebitda FY22-23F de 60/20 pb à 12,6%/13,5%. Dans l’ensemble, nous abaissons le BPA FY22F-23F de -5%/-1%. Nous introduisons les estimations FY24F, avec une croissance du volume de 7% et un BPA de Rs 229.

Valorisation : TP basé sur un BPA moyen de 14 fois pour les exercices 23F-24F– Nous abaissons notre multiple P/E cible à 14 x (15 fois plus tôt), à -1SD de la bande de négociation historique, pour tenir compte des perspectives de croissance à court terme modérées et de la menace croissante de modèles EV. Nous reportons notre valorisation au 23 septembre (23 mars plus tôt). Nous ajoutons Rs 113 pour Hero Fincorp (non répertorié). La valorisation actuelle à ~13x le BPA FY23F (ajusté pour les sous-marins) est dans la zone de juste valeur, à notre avis. Par conséquent, nous maintenons Neutre. Nous préférons MM (MM IN, Buy) dans le secteur.

