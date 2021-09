Note Hindalco Industries – Acheter : la remontée des prix de l’aluminium renforce les perspectives

HNDL a également démarré une raffinerie d’alumine d’Utkal de 0,5 mtpa en juillet et prévoit de remplacer l’alumine plus coûteuse d’une installation plus ancienne ; cependant, il est possible qu’elle vende cette alumine sur le marché extérieur si les prix restent élevés.

La récente remontée des prix de l’aluminium a encore amélioré les perspectives de bénéfices de HNDL. Toute interruption de l’approvisionnement en bauxite en raison de problèmes politiques en Guinée peut entraîner une augmentation des coûts, ce qui devrait encore profiter à HNDL, car elle possède de la bauxite captive. En dépit de certains risques liés aux semi-remorques à court terme pour l’automobile, Novelis devrait continuer à bénéficier du virage structurel vers l’aluminium dans l’automobile et l’emballage. Nous augmentons le BPA FY22-23e de 7-13% sur les prix de l’aluminium plus élevés et conservons Buy.

L’aluminium à la larme : les prix de l’aluminium au LME ont augmenté de 13% au cours du mois dernier et sont en hausse de 49% CYTD à 2 950 $/t, un sommet en 13 ans. La récente instabilité politique en Guinée a suscité des inquiétudes quant à la disponibilité de la bauxite. Les prix de l’alumine sont passés de 426 $/t fin août à 508 $/t au comptant et pourraient augmenter si l’approvisionnement en bauxite est affecté. Toute augmentation des coûts liée à la bauxite dans l’aluminium devrait être bénéfique pour HNDL, car la société possède 100 % de bauxite captive en Inde. HNDL a également démarré une raffinerie d’alumine d’Utkal de 0,5 mtpa en juillet et prévoit de remplacer l’alumine plus coûteuse d’une installation plus ancienne ; cependant, il est possible qu’elle vende cette alumine sur le marché extérieur si les prix restent élevés.

Amélioration des perspectives à court terme pour les matières premières : alors que l’inflation en Chine a augmenté et que la croissance du crédit a de nouveau ralenti en août, l’équipe mondiale des matières premières de JEF pense que nous approchons d’un point d’inflexion positif avec des raisons d’être optimiste sur un horizon de 3 à 6 mois.

Novelis sur des bases solides : L’activité Novelis en aval a connu une forte demande dans tous les segments. Malgré certains risques pour les automobiles en raison de pénuries de puces, le déplacement de la demande vers les VUS, les camionnettes et les véhicules électriques stimule la demande d’aluminium. Le segment des canettes profite de l’abandon du plastique et du verre dans les emballages. Les flux de trésorerie de Novelis sont susceptibles d’être légèrement sous pression en raison d’un besoin en fonds de roulement plus élevé dans un contexte de hausse des prix de l’aluminium.

Amélioration des bénéfices : nous relevons nos hypothèses de prix de l’aluminium pour l’exercice 22-23 de 9 à 11 % à 2550-2 600 $/t (toujours 12 % en dessous du prix spot). Cela se traduit par une mise à niveau de l’Ebitda FY22-23e de 5 à 8 % et une augmentation du BPA de 7 à 13 %. Nos BPA FY22-23e sont de 4 à 12 % au-dessus de la rue. La vente externe d’alumine supplémentaire d’Utkal peut ajouter environ 3 % à l’Ebitda et environ 5 % au BPA. Malgré un besoin en fonds de roulement plus élevé, nous constatons une baisse de la dette nette de Rs 14/30 par action au cours des FY22/FY23.

Le PB FY23E de 1,2x est raisonnable pour 15 % de ROE : l’action a surperformé Nifty d’environ 75 % CYTD, mais son PB de 1,2x FY23e semble raisonnable pour 15 % de ROE en FY23e ; le stock a culminé à 1,7x PB en 2010-11 pour un ROE similaire. Nous augmentons notre TP à Rs 610 sur la base d’un FY23e EV/Ebitda de 5,5x pour l’Inde et de 7,0x pour Novelis ; notre objectif de cours implique 1,6x FY23e PB.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.