Note Hindustan Unilever – Achat: la performance du quatrième trimestre était en avance sur les attentes

Des barres de savon de luxe Hindustan Unilever Ltd. sont exposées à la vente sur une étagère dans un magasin de Mumbai, en Inde, le samedi 27 avril 2013. Le fabricant de biens de consommation Hiindustan Unilever doit publier ses résultats aujourd’hui. Photographe: Kuni Takahashi / Bloomberg

Le quatrième trimestre a dépassé les attentes en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice: (i) croissance organique des ventes intérieures de 21% en glissement annuel (croissance des volumes sous-jacents de 16%); (ii) Les ventes nettes T4FY21, Ebitda, PAT ont augmenté de 34,6%, 43,2% et 43,2% en glissement annuel, respectivement, et ont toutes dépassé les attentes. (iii) Les catégories hors domicile et discrétionnaire ont également renoué avec une croissance à deux chiffres en glissement annuel, bien qu’à partir d’une base faible l’année dernière. (iv) Le chiffre d’affaires des soins à domicile est en hausse de 14,6% en glissement annuel et le segment Ebit en hausse de 27,7%. La beauté et les soins personnels ont généré une croissance du chiffre d’affaires de 19,7% et une croissance de l’Ebit de 32,5%. Les aliments et rafraîchissements ont progressé de 96% en glissement annuel (c36% en glissement annuel hors GSK).

Plusieurs catalyseurs à l’œuvre: (i) Le portefeuille de la nutrition a rebondi vers une forte croissance et les synergies de coûts sont déjà en avance sur les attentes de HUL. (Augmentation de la marge de 375 pb en 2021). HUL a mis en place un programme de croissance agressif, ajoutant de nouveaux formats et innovations pour stimuler la pénétration, en particulier dans les zones rurales. (ii) Bien que la deuxième vague de COVID-19 soit précaire, l’écosystème de HUL est maintenant entièrement adapté pour faire face à cette perturbation à court terme.

(iii) La tendance inflationniste de quelques produits de base a nécessité des hausses de prix et HUL continuera de subir des hausses de prix calibrées au cours du prochain trimestre. (iv) Les synergies de coûts, les tendances de la premiumisation et la normalisation de la demande dans certaines de ses catégories principales à forte marge (p. ex. peau, beauté, tissu) devraient également favoriser les marges. Nous réduisons le chiffre d’affaires et la croissance de PAT de 11,8% et 16,8% pour FY22e.

HUL semble attrayant dans le contexte actuel: (i) l’action de HUL est restée stable au cours de l’année écoulée, ce qui en fait la plus faible performance du groupe de pairs des biens de consommation de base. (ii) Dans le contexte actuel de marché volatil, HUL offre une attitude défensive, une valorisation attrayante et de solides perspectives. (iii) L’accélération de la croissance dans son ensemble et en particulier pour le segment de la nutrition sera des catalyseurs clés de la performance des stocks. (iv) HUL reste notre idée structurelle clé au sein du consommateur indien. (v) Nous estimons que la valorisation de HUL s’appuie sur des anticipations de croissance des bénéfices à long terme de 12%, ce que nous estimons peu exigeant. Nous augmentons légèrement nos estimations, ce qui conduit à un TP plus élevé de 3 000 Rs (contre 2 900 Rs), et nous maintenons notre cote d’achat.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.