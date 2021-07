Note ICICI Bank – Acheter : Un premier trimestre mitigé pour l’entreprise

Les NPL du segment CV étaient élevés, tandis que les cartes/personnel s’en sortaient mieux. La restructuration totale de COVID-19 invoquée n’a été que

La formation de NPL plus élevée par rapport aux attentes plus larges du marché était négative et les questions connexes ont dominé l’appel des bénéfices. Cependant, la rue peut regarder à travers ce blip (la gestion était positive sur les tendances des récupérations/recouvrements) et se concentrer plutôt sur la croissance du bénéfice d’exploitation. ICICIBC a enregistré une croissance d’environ 23 % en glissement annuel du PPOP de base, entraînée par une augmentation d’environ 18 % en glissement annuel du NII. Le NIM s’est amélioré à 3,89% (+5bp qoq), porté par une nouvelle amélioration du coût des fonds atteignant un nouveau plus bas à 3,82%, soit une baisse de 13bp qoq.

La qualité des actifs a souffert – la formation brute de créances douteuses (en % des actifs des clients au cours des 12 derniers mois) était de 4,6 % (EF21 : 2,3 %, FY20 : 2,4 %). Nous pensons que la banque se positionne sur une bonne sélection de clients, en s’efforçant d’avoir une plus grande part des bénéfices et des pools de paiement, ce qui nous amène à augmenter les multiples de valeur comptable à long terme. Nous réitérons Acheter et augmentons le TP basé sur SOTP à Rs 790, ce qui implique une hausse de 17%.

La croissance des prêts et des PPPP de base a été positive : les prêts ont augmenté de 0,7 % en glissement trimestriel avec le commerce de détail +1,2 %, les PME -1,7%, les entreprises nationales. +0,1%. La croissance séquentielle des prêts aux particuliers a été tirée par le financement des concessionnaires, les prêts contre actions et les hypothèques. Le mix de crédits séquentiel a peut-être contribué à une amélioration de +5pb du NIM. En conséquence, le PPP de base a augmenté d’environ 23 % en glissement annuel. La croissance du solde d’épargne a été robuste avec un ratio CASA (moyenne) de 43,7%.

La qualité des actifs a souffert : la formation brute de NPL à Rs 72,3 milliards était supérieure aux attentes. Les dérapages des grossistes et des détaillants étaient respectivement de 0,8 % et 6,7 %. Le portefeuille rural a contribué à 30% des dérapages du commerce de détail. Les NPL du segment CV étaient élevés, tandis que les cartes/personnel s’en sortaient mieux. La restructuration totale de COVID-19 invoquée n’a été que

Rs 48,6 Mds (0,7% des prêts). Les actifs bruts stressés (NPA brut, BB et inférieur, restructuration COVID, encaissements de titres, etc.) ont augmenté de 50 points de base en glissement trimestriel à 8% des actifs bruts des clients. La banque a remboursé 10 milliards de roupies de provisions conditionnelles tout en utilisant 12 milliards de roupies pour des provisions plus élevées.

Modification des estimations : nous avons réduit les estimations du BPA pour les exercices 22F-23F d’environ 3 % pour tenir compte des coûts de crédit légèrement plus élevés. Nous prévoyons un BPA FY21-24F/TCAC BV ajusté à 25%/15%. Notre nouveau TP de Rs 790 comprend la banque autonome à Rs 635 (2,6x P/B), l’assurance-vie à Rs 75, l’assurance générale Rs 46, la gestion d’actifs Rs 27, les titres Rs 28 et le solde Rs 18, avec une participation de 20% remise. Risque : flambée du coût du crédit, croissance plus faible des prêts.

