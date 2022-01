Note ICICI Lombard : Achat- Des leviers de croissance existent pour une hausse des bénéfices

Le fort potentiel de croissance du segment non-vie est un argument d’investissement clé pour les actions ; mis à niveau vers « Acheter » avec un TP révisé de Rs 1 675



Le fort potentiel de croissance de l’assurance non-vie indienne reste le principal argument d’investissement pour ICICI Lombard (ICICIGI). Le RoE et la part de marché de la société restent stables et il existe plusieurs leviers disponibles qui pourraient potentiellement entraîner un cycle de bénéfices positif au cours des deux prochaines années. Nous améliorons le stock pour acheter avec un prix cible révisé de Rs 1 675 (auparavant : Rs 1 755) basé sur 40x FY23e BPA de Rs 41,9 (auparavant : Rs 39,3) car ICICIGI sera l’un des principaux bénéficiaires du cycle positif en non- assurance-vie.

Le modèle économique stable de la société et ses antécédents exemplaires restent à nos yeux de solides thèses d’investissement. Les bénéfices d’ICICIGI ont enregistré un TCAC de 24%/ 22% au cours des 5 dernières années/8 ans jusqu’à FY21. La stabilité de l’activité est illustrée par le fait que le RoE n’a été inférieur à 18 % que deux fois entre les exercices 2012-21 malgré la cyclicité inhérente à l’activité de souscription. Les bénéfices des investissements ont apporté un soutien structurel puisqu’ils sont passés de 4 milliards de Rs au cours de l’EX12 à 10 milliards de Rs au cours de l’EX16 et à 21,5 milliards de Rs au cours de l’EX21. En outre, les assureurs multisectoriels présentent certains avantages, tels que les possibilités de vente croisée entre différents groupes d’agences de PME, de santé et d’automobile. Du côté des dommages, la société a déjà été en mesure d’établir de multiples offres de produits et de gestion des risques qui contribuent à une meilleure traction client. Le barème permet également une meilleure gestion des coûts et de meilleurs tarifs auprès des réassureurs.

Les inquiétudes sur la concurrence sont exagérées : nous disons cela pour deux raisons (i) L’opportunité dans l’assurance non-vie est énorme, comme en témoigne la sous-pénétration, qui ne manquera pas d’apporter de la concurrence et (ii) ICICIGI a été en mesure de maintenir le marché partager dans des segments clés. Le recalibrage de la distribution entraînant une perte de part de marché de la santé sera abordé à court terme.

Nous voyons des leviers de croissance importants à venir, notamment (i) la reprise des immatriculations de voitures neuves à moteur, (ii) l’augmentation des taux de TP moteur (iii) la concrétisation d’initiatives organiques en santé et (iv) la réalisation de synergies grâce à l’acquisition de Bharti Axa. De plus, il existe une base basse de FY22 pour ICICIGI. Nous prenons en compte le TCAC de 13 % du PIBI entre les exercices 22 et 24 E. ICICIGI GDPI CAGR a été de 12% au cours des deux dernières années 5/10.

Reprise des ventes de voitures : les chiffres des ventes de voitures neuves, tels qu’ils ont été observés au cours de l’EX22, incluent l’impact de nombreux facteurs défavorables qui pourraient s’inverser progressivement au cours des deux prochaines années. Les principaux équipementiers s’attendent à une résolution progressive du problème de pénurie de semi-conducteurs. Les hausses des taux des TP automobiles ne se sont pas produites depuis juin 2019 et devraient se produire au cours des deux prochains mois pour contrer l’inflation des coûts.

Avantages de la fusion à venir : nous pensons que les synergies de coûts avec Bharti AXA seraient probablement réalisées au cours des 12 prochains mois, tandis que les synergies de revenus prendront 24 mois. En tant que tel, on peut s’attendre à ce qu’un ratio combiné de 100 soit atteint d’ici l’EX24 si d’autres paramètres restent favorables.

Route vers la reprise dans le segment de la santé attendue au cours des FY23-24E : au niveau stratégique, la société fait deux choses (i) investir dans la distribution de la santé avec l’embauche de 1 000 agents au S1FY22 et (ii) essayer d’établir une connexion solide avec IL Take Application de soins. L’entreprise s’attend à un succès avec la stratégie POD (Prévention, Ambulatoire et Numérique) pour la santé. À notre avis, ceux-ci devraient commencer à conduire à une croissance plus élevée à partir du T4FY22.

Attendez-vous à un TCAC de 17% sur les FY22-24e : cela peut se diviser en une perte de souscription de Rs 8/6/5 milliard et un bénéfice d’investissement de Rs 37/40/43 milliard dans FY22E/23E/24E. Nous maintenons notre estimation du levier d’investissement en dessous de 4,3x au cours de l’EX22/23 malgré le fait qu’il puisse augmenter avec un cycle positif comme on l’a vu dans le passé. De plus, nous ne prenons pas en compte les synergies de revenus dans nos estimations.

Risque : Le seul risque pour les bénéfices est s’il y a un changement dans la stratégie pour s’adapter à une croissance plus élevée grâce à des marges plus faibles. Cette stratégie est possible mais dépend de l’intensité concurrentielle.

