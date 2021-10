Note ICICI Prudential Life – Acheter : la croissance de la VNB est restée élevée au T2

Nous retenons Acheter avec FV de Rs 775.

ICICI Prudential Life a poursuivi sa forte croissance en VNB au T2FY22 (en hausse de 28% en glissement annuel) grâce à une base faible, de nouveaux partenariats et un mix d’activités changeant chez ICICI Bank. La croissance de l’APE reste forte, cruciale pour stimuler le VNB, dans un contexte d’augmentation de l’ULIP et de ralentissement de la protection. Des réclamations Covid plus élevées au premier semestre ont probablement compensé la variance d’investissement positive – les deux éléments sont de toute façon non essentiels dans la marche des véhicules électriques. Nous retenons Acheter avec FV de Rs 775.

Pilotes limités pour l’extension VNB ; la ligne du dessus reste forte

ICICI Prudential Life a enregistré une croissance de 28 % de la VNB au deuxième trimestre grâce à une croissance de 35 % de l’APE et une contraction de la marge de VNB à 26 % contre 27,4 % (en baisse de 135 pb en glissement annuel). Nous nous attendons à ce que la part croissante des ULIP se poursuive probablement au deuxième semestre grâce à la vigueur des marchés des capitaux et entraîne une croissance élevée de l’APE pour ICICI Prudential Life. La baisse de la part des activités de protection, principalement à terme de détail – un segment dans lequel la société s’attend à une augmentation des tarifs sous peu, associée à des ULIP plus élevés, exercera une pression sur l’expansion de VNB. Nous modélisons une marge VNB de 26,5% au S2FY22e contre 27,3% au S1FY22. Un levier d’exploitation plus élevé et une augmentation des produits sans participation et des produits de retraite soutiendront dans une certaine mesure.

Les nouveaux partenariats bancaires d’ICICI Prudential Life ont enregistré une croissance de l’APE d’environ 100 % au deuxième trimestre et devraient également continuer à être solides au cours des prochains mois ; La pénétration d’ICICI Prudential Life dans ces banques continuera d’augmenter, entraînant une croissance supérieure pour les prochains mois. Sur une base faible, l’entreprise a annoncé une croissance de l’APE d’environ 6 % au deuxième trimestre.

Covid revendique haut

ICICI Prudential Life a dépensé ~ Rs 8,5 à 9 milliards de réclamations Covid au premier semestre – Rs 9,4 milliards avant ajustements avec le fonds nominal – cela comprenait Rs 5 milliards au premier trimestre de l’exercice 22, Rs 3,6 milliards au deuxième trimestre de l’exercice 22 et une augmentation des provisions de ~ Rs 0,8 milliard ; c’est nettement plus élevé que les estimations de la variance de la mortalité à cause de Covid. L’article est de toute façon unique dans la marche EV et peut ne pas avoir d’impact à long terme. Un écart d’investissement élevé au S1 sur fond de marchés actions solides (Nifty-50 moyen en hausse de 54% au S1FY22) a largement contribué à compenser l’impact de la hausse des sinistres Covid.

La croissance reste forte, conserver ACHETER

Nous conservons Acheter sur ICICI Prudential Life avec un FV basé sur AV de Rs 775 (2,6X EV, reconduit de Rs 750). Nous restons positifs sur le portefeuille de produits de diversification d’ICICI Prudential Life et sur le partenariat avec de nouveaux acteurs qui fourniront des relais de croissance plus pluriannuels, avec un impact limité des facteurs idiosyncratiques. La croissance élevée sur une base faible du S1FY21 a stimulé la performance de l’action, même si le TCAC de l’APE sur deux ans était en baisse de 9 % au T1FY22 et en hausse de 2 % au T2FY22 ; nous nous attendons à une nouvelle revalorisation des actions, car la société affiche une croissance positive sur une base TCAC sur deux ans au S2FY22e (TCAC individuel sur deux ans APE de 4% en septembre 2021).

