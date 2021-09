Note Indus Towers – Achat : Porte-à-faux clé sur bail dissipé

Malgré le mouvement de 20 % au cours du mois dernier, l’action se négocie à un EV/Ebitda peu exigeant de 6,5x et offre un rendement de dividende attrayant de 7 %.

Les réformes du gouvernement lèvent le porte-à-faux clé sur la location d’Indus Tower. De plus, les plans de Bharti pour augmenter les investissements, le cycle d’investissements 5G imminent et la modération continue des sorties de location signalent tous une amélioration des perspectives de location. Nous augmentons nos estimations FY23/24 de 2-5%, portons notre PT à Rs 310/action et améliorons le stock pour acheter. Malgré le mouvement de 20 % au cours du mois dernier, l’action se négocie à un EV/Ebitda peu exigeant de 6,5x et offre un rendement de dividende attrayant de 7 %.

Gouv. les réformes lèvent le surplomb clé : les récentes mesures du gouvernement qui offrent un moratoire de quatre ans sur l’AGR et les remboursements du spectre fourniront un allégement de trésorerie annuel de 250 milliards de roupies à Vodafone Idea (VIL) et amélioreront ses chances de survivre plus longtemps. En outre, l’option de payer des intérêts sur le report des paiements par le biais de l’équité pourrait conduire le gouvernement. détenir une participation de 23 % dans VIL au terme d’une période de quatre ans. Cela améliore les perspectives de location d’Indus Towers au cours des prochaines années, étant donné qu’il est peu probable que la réduction forcée du site par VIL ait lieu maintenant. De plus, la participation potentielle du gouvernement dans VIL pourrait potentiellement l’empêcher de faire faillite, ce qui réduit le risque de location clé.

L’accent mis par Bharti sur les investissements, la 5G, un autre point positif : les récents plans de Bharti Airtel pour intensifier les investissements dans le réseau en levant 210 milliards de roupies par le biais d’une émission de droits et en investissant l’allègement de trésorerie de 117 milliards de roupies dans les investissements dans le réseau sont susceptibles d’accélérer davantage les ajouts de tours et de locations pour Indus Towers . En outre, des enchères 5G sont probables au cours des deux prochaines années, après quoi les déploiements de réseaux devraient s’accélérer.

Hausse des loyers bruts ; des sorties en baisse : au cours des deux dernières années, Indus Towers a enregistré une augmentation constante des ajouts bruts de locations, grâce au déploiement de réseaux par Bharti Airtel. De plus, les sorties de location pour les tours Indus se sont modérées, indiquant que l’optimisation du réseau par Vodafone Idea (VIL) est terminée. Même si les ajouts de tours et de locations au premier trimestre de l’exercice 22 ont été affectés par les fermetures, les perspectives de location d’Indus Towers sont sur une trajectoire d’amélioration.

Augmenter les revenus et PT ; mise à niveau vers l’achat : nous abaissons nos estimations de sortie de location pour l’exercice 23-24 et augmentons nos prévisions de tour de 1 à 2 % pour tenir compte des investissements plus élevés de Bharti. Ces deux résultats combinés entraînent une révision à la hausse de 1 à 3 % de nos estimations de location et une mise à niveau de 2 à 5 % de nos estimations de revenus/Ebitda/PAT pour l’exercice 23-24. Nous mettons à niveau Indus Towers to Buy avec un PT révisé de Rs 310 en raison de la mise à niveau des bénéfices et d’un multiple EV/Ebitda cible 7x plus élevé. Malgré le mouvement de 20% au cours du mois dernier, Indus Towers se négocie toujours à 6,5x EV/Ebitda, en ligne avec sa moyenne sur 3 ans, et offre un rendement de dividende attractif de 7%, dont la certitude s’est également améliorée. Les investissements dans VIL par ses promoteurs pourraient ajouter à la hausse.

