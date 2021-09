Note Info Edge – Acheter : les perspectives de croissance se sont améliorées dans tous les segments

Nous nous attendons à une forte augmentation refoulée des annonces payantes de Jeevansathi (téléchargements en juillet-21 : > 13x par rapport au 21 février)

Travail, mariage et propre maison sont les trois objectifs de vie (stéréo) typiques et interconnectés dans la construction socioculturelle indienne. Outre l’influence parentale, cette trinité semble désormais avoir un autre moteur commun : la liquidité !

Comme nous l’avions prévu à la mi-juin-21, les embauches dans tous les secteurs ont connu une forte reprise. Les ajouts nets d’EPFO au 21 juin étaient d’environ 85 % plus élevés que le taux d’exécution pré-Covid. Le rapport de RBI sur l’état de l’économie du 21 août fait allusion à des augmentations de salaire allant jusqu’à environ 38 % en glissement annuel dans tous les secteurs – la meilleure depuis 15 ans. Les démissions et les départs à la retraite volontaires augmentent également en ligne avec les tendances mondiales. « Repenser le travail » par les employés entraîne une inadéquation massive entre l’offre et la demande dans tous les secteurs, augmentant encore le besoin de plates-formes de « recherche » comme Naukri. Nous prévoyons un marché du travail des employés pendant au moins 12 à 18 mois (vs le marché des employeurs depuis plus de 5 ans maintenant). Cela génère également une forte traction dans l’immobilier en ligne (99 Acres DAU en juillet-21 : 28 % v/s février-21), en raison de : (i) des taux d’intérêt bas, (ii) de nouveaux lancements, (iii) une transition en ligne .

Nous nous attendons à une forte augmentation refoulée des annonces payantes de Jeevansathi (téléchargements en juillet-21 : > 13 x par rapport au 21 février) à mesure que les restrictions de mariage se relâchent et que la plupart des ~17 millions de mariages différés (est. I-Sec, CY20 et CY21 ) entrent dans le pipeline de planification. Le solide pic de volume à 99 acres/Jeevansathi devrait s’accompagner d’une rentabilité Ebitda surprenante. Après notre mise à niveau à la mi-juin-21, l’action était en hausse d’environ 29 % (contre environ 10 % de rendement dans NIFTY). Compte tenu de l’amélioration des perspectives de croissance et de marge dans tous les segments, nous améliorons l’Ebit FY22e-FY24e de 23 % à 35 % et le TP de 28 %.

Naukri peut être l’un des principaux bénéficiaires de l’inadéquation entre l’offre et la demande : comme nous l’avions prévu à la mi-juin-21, il y a eu une reprise robuste et généralisée des embauches – dans tous les secteurs. Les tendances sur des marchés comme les États-Unis, qui publient périodiquement des données sur le marché du travail, suggèrent une inadéquation importante entre l’offre et la demande. Bien que les données granulaires sur le marché indien soient absentes, de manière anecdotique, nous remarquons des tendances similaires. L’esprit d’entreprise, la préférence pour travailler dans des start-ups et le besoin de flexibilité sont les principaux moteurs de l’inadéquation entre l’offre et la demande. Notamment, même si les revenus agrégés de NIFTY 50/BSE 200 ont augmenté de 52 %/47 % au cours de l’exercice 2016-20, l’effectif permanent n’a augmenté que de 16 %/15 %. Même en tenant compte des gains de productivité tirés par la technologie, nous voyons une marge de manœuvre supplémentaire pour l’embauche.

Un marché de l’emploi dynamique stimule la traction dans les petites annonces immobilières en ligne : en plus de ce qui précède, d’autres vents favorables tels que : (i) des taux d’intérêt bas, (ii) un solide pipeline de nouveaux lancements, (iii) une transition de l’impression vers la mise en ligne et (iv) ) La récente approche D2C adoptée par de nombreux constructeurs génère une forte traction dans les petites annonces immobilières en ligne. L’intensité concurrentielle a été l’une des principales raisons de la rentabilité sous-optimale dans ce segment pour Info Edge. Cependant, le nombre de tours de financement VC/PE et le montant financé ont diminué au cours de CY20 et CY21-YTD. Outre la forte demande, il s’agit d’un indice positif clé d’une consommation de trésorerie potentiellement faible par la concurrence à l’avenir.

Publier le report de 17 mn de mariages, une demande massive refoulée sur les cartes : les blocages et les restrictions strictes liées aux mariages (sur le nombre d’invités, etc.) signifiaient que près de 17 mn de mariages (vs un taux annuel de 10 mn à 12 mn, I-Sec est .) sont différés sur CY20-CY21. Certains de ces reports peuvent déjà avoir dépassé la phase de recherche, c’est-à-dire les 6 à 9 mois avant la date du mariage lorsque les gens listent les profils sur le site matrimonial. D’autres devraient bientôt entrer dans la phase de recherche/planification encouragés par : (i) l’assouplissement des restrictions de verrouillage, et (ii) la meilleure sécurité d’emploi/perspectives d’une décennie.

Info Edge est le meilleur proxy sur la grande fête de travail-mariage-pendaison de crémaillère ! Compte tenu de l’amélioration des perspectives de croissance et de marge dans tous les segments, nous améliorons nos estimations d’Ebit FY22e-FY24e de 23 % à 35 %. Cependant, nous réduisons nos autres estimations de revenus principalement en raison du montant plus bas que prévu des produits en espèces de l’introduction en bourse de Zomato (Rs 3,8 milliards contre Rs 7,5 milliards). Nos estimations de bénéfices normalisés (hors gain sur la vente de Zomato) /TP témoignent d’une amélioration de 13 % à 19 %/28 %. Nous évaluons Naukri à 75x FY23e EPS. Nous évaluons 99 acres et Jeevansathi chacun à 20 fois les ventes FY23e. Notre valorisation à 1 an de Zomato s’élève à 22 milliards de dollars. Nous prenons en compte une décote holding de 15% sur les investissements cotés/à être cotés d’Infoedge. L’introduction en bourse imminente d’une entreprise émettrice sera un catalyseur clé. La troisième vague de Covid peut être un risque pour nos estimations/TP.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.