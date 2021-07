Note Infosys – Acheter : les résultats du premier trimestre ont été mitigés

Cependant, une marge Ebit de 23,7%, en baisse de 80bps en glissement trimestriel, et un bénéfice de Rs 52 milliards, en hausse de 2% en glissement trimestriel, des estimations manquées, principalement en raison de coûts de sous-traitance plus élevés que prévu et de coûts de répercussion plus élevés.

Les résultats d’Infosys au premier trimestre ont été mitigés avec une croissance des revenus surprenante positivement ; cependant, la baisse des marges de 80bps en glissement trimestriel a déçu. Infosys a relevé ses prévisions de croissance des revenus pour l’exercice 22 de 200 points de base à 14-16%, ce qui peut être encore augmenté à notre avis. La direction a réitéré ses prévisions de marge de 22 à 24 %, qui tiennent compte des hausses de salaires à venir et des coûts de transition des accords. Nous ajustons nos estimations FY22-24 et maintenons Buy avec un PT révisé de Rs 1 800/action basé sur 30x PE.

Revenus à venir ; les marges et les bénéfices ne sont pas conformes aux estimations : les revenus d’Infosys au premier trimestre de l’exercice 22 de 3,8 milliards de dollars, en hausse de 4,8 % en glissement trimestriel en termes de CC, étaient en avance sur nos estimations. Cependant, une marge Ebit de 23,7%, en baisse de 80bps en glissement trimestriel, et un bénéfice de Rs 52 milliards, en hausse de 2% en glissement trimestriel, des estimations manquées, principalement en raison de coûts de sous-traitance plus élevés que prévu et de coûts de répercussion plus élevés.

Croissance généralisée des revenus : la croissance a été assez généralisée, la plupart des secteurs verticaux enregistrant une croissance saine en glissement trimestriel au premier trimestre. Les communications (+ 6,4 % en glissement trimestriel), le commerce de détail (en hausse de 6,1 % en glissement trimestriel) et l’industrie (+ 5,8 % en glissement trimestriel) ont continué de se redresser et ont tiré la croissance. La croissance du chiffre d’affaires a été saine dans toutes les régions, l’Amérique du Nord (+4,8% en glissement trimestriel) et le reste du monde (+6,6% en glissement trimestriel) connaissant une croissance saine. Le chiffre d’affaires digital, en hausse de 10 % en glissement trimestriel, reste le principal moteur de croissance.

Un accord sain gagne ; Hausse des prévisions de croissance pour l’exercice 22 : les réservations d’opérations importantes à 2,6 milliards de dollars ont augmenté de 22 % en glissement trimestriel et environ 30 % d’entre elles étaient de nouvelles transactions nettes. La direction a souligné que les secteurs verticaux des services financiers, de la vente au détail et des services publics connaissent une forte traction. Infosys a relevé ses prévisions de croissance pour l’exercice 22 de 200 points de base à 14-16%. En supposant une croissance de 5 % en glissement trimestriel au deuxième trimestre grâce à l’accord de Daimler, l’extrémité supérieure des prévisions impliquera un CQGR de 1,5 % aux troisième et quatrième trimestres, ce qui semble réalisable. Nous augmentons nos estimations de revenus de 1 % et prenons en compte une croissance de 17 % au cours de l’EX22.

Les marges sont décevantes : les marges d’Infosys ont manqué les estimations, principalement en raison de coûts de sous-traitance plus élevés (+130 pb) qui ont compensé l’avantage d’une utilisation plus élevée (+40 pb) et d’une devise (+10 pb). Des marges inférieures aux attentes ont été la principale raison de la déception des bénéfices. Mgmt a réitéré les prévisions de marge pour l’exercice 22 de 22 à 24 %, malgré l’attente d’une reprise des coûts discrétionnaires, des pressions salariales et des coûts de transition des transactions. Nous avons réduit nos estimations de marge de 10 à 90 points de base pour tenir compte de l’échec et nos prévisions de marge de 22,8% pour l’EX22 sont proches de la mi-fin des prévisions de gestion.

Maintenir l’achat : le succès d’Infosys sur les grandes transactions a aidé l’entreprise à gagner des parts de marché et contribuera à accélérer la croissance de son chiffre d’affaires au-delà de sa croissance tendancielle de 8 à 9 %. Bien qu’il ait connu une croissance du chiffre d’affaires de 7,8% TCAC au cours des FY17-20, il est susceptible de générer un TCAC supérieur de 11,6% au cours des FY20-24. Nous avons réduit nos bénéfices FY22 de 1% pour tenir compte de la marge manquante, mais augmentons les estimations FY23-24 de 2% sur une croissance plus élevée. Au cours de l’exercice 21-24, nous nous attendons à ce que l’entreprise génère un CAGR de 13,5% en dollars et un CAGR de 13%. Nous retenons Acheter.

