Note Infosys: Acheter – Un trimestre faible pour l’entreprise en termes relatifs

Par conséquent, nous pensons que les résultats Q1FY22e seront le déclencheur clé et fourniront une certaine visibilité sur la durabilité de la récente remontée du cycle.

Infosys a publié des résultats relativement faibles pour le T4FY21 avec des revenus en hausse de 2% par rapport à la forte croissance de 4-5% des deux derniers trimestres. Cependant, le résultat ne change pas nos prévisions de croissance de 14 à 15% pour FY22e, car la société réalise 14 milliards de dollars de contrats gagnés (TCV) en FY21 (en hausse de 57% en glissement annuel).

Les prévisions portent sur une croissance du chiffre d’affaires de 12 à 14% en glissement annuel en devises constantes pour l’exercice 22. Le pipeline est sain, selon Infosys, et quelques gros contrats remportés au cours de l’exercice 22 pourraient également améliorer la visibilité de l’exercice 23. Plus important encore, l’objectif de marge Ebit de 22-24% est conforme à nos attentes et réconfortant à la lumière des vents contraires imminents sur les marges. Les prix sont stables, comme nous le pensons, et il est peu probable que cela change beaucoup à l’avenir.

Thèse d’investissement – secteur et Infosys: La reprise des derniers trimestres est sans précédent et semble avoir surpris tout le monde. Cependant, la majeure partie de celle-ci apparaît déjà dans le prix ainsi que dans les attentes pour l’ensemble du secteur. Le fait demeure que la visibilité sur FY23 est encore faible et on ne peut pas être sûr que la faible croissance des adolescents se poursuivra au cours de FY23. Par conséquent, nous pensons que les résultats Q1FY22e seront le déclencheur clé et fourniront une certaine visibilité sur la durabilité du récent cycle de remontée.

À moins d’une grosse surprise à la hausse au T1FY22e, nous pensons que le secteur restera à la merci des tendances de l’INR, et étant donné le positionnement relatif d’Infosys par rapport au reste du marché, nous pensons que les actions représentent une transaction sans risque à court terme. . Nous pensons que le grand cycle de mise à niveau des bénéfices est en retard pour le secteur et que les actions devraient évoluer conformément à nos prévisions de croissance des bénéfices de 10 à 12% pour les deux à trois prochaines années. Dans ce contexte, nous apprécions Infosys pour sa valorisation relativement peu coûteuse auprès de TCS et sa visibilité accrue sur la croissance et les marges. Il continue de gagner des parts de marché et devrait continuer de croître fortement au cours des prochaines années.

Détails, résultats et évaluations du T4FY21: Infosys connaît une forte demande de la part de ses clients bancaires alors que les banques investissent dans l’amélioration de l’expérience client, la numérisation et la transformation de bout en bout des processus de back-office. Positivement, le commerce de détail, qui était plus faible au cours de l’exercice 21, s’améliore progressivement chaque trimestre, et Infosys est optimiste quant à une meilleure performance du commerce de détail au cours de l’exercice 22. Pour le secteur manufacturier, Infosys reste positif sur le secteur automobile après avoir remporté de grosses transactions au cours de l’exercice 21. Le TCV pour le quatrième trimestre était de 2,1 milliards de dollars, faible par rapport aux trimestres récents mais toujours en hausse de 27% en glissement annuel. Nous mettons à jour nos estimations pour tenir compte de la dépréciation de l’INR, mais compensée par la baisse des autres revenus en raison de la hausse des paiements aux actionnaires, ce qui conduit globalement à une augmentation modeste de 1% de nos bénéfices de l’exercice 22e. Nous conservons notre achat et élevons notre TP à Rs 1,590 de Rs 1,580.

