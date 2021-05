Note interne: Jeff Blackburn, un dirigeant d’Amazon de longue date, revient après une brève interruption pour diriger une nouvelle unité de divertissement

Le directeur d’Amazon, Jeff Blackburn, s’exprime à son alma mater, Dartmouth College, en 2015 (Dartmouth / Eli Burakian Photo, utilisé avec permission.)

Blackburn est de retour.

Jeff Blackburn, un dirigeant d’Amazon de longue date, retourne chez le géant de la technologie de Seattle, quelques mois à peine après son départ et passé cinq semaines dans une société de capital-risque de la Silicon Valley.

Le nouveau PDG d’Amazon, Andy Jassy – qui remplacera Jeff Bezos plus tard cette année – a partagé la nouvelle jeudi dans un e-mail envoyé à l’équipe de direction de la société et obtenu par ..

Blackburn, un vétérinaire Amazon de 22 ans qui était l’un des meilleurs lieutenants de Bezos, dirigera une nouvelle organisation «Global Media & Entertainment» qui comprendra Prime Video et Amazon Studios, Music, Podcasts / Wondery, Audible, Games et Twitch. Il commence le 7 juin.

«L’intérêt de Jblack à revenir sur Amazon nous a offert une bonne opportunité de combiner nos activités de divertissement dans une seule organisation sous un leader qui les connaît bien», a écrit Jassy dans l’e-mail (lire en entier ci-dessous). «Souvent, le meilleur moment pour apporter des changements organisationnels est lorsque tout va bien. Heureusement, chacune de ces entreprises est sur une voie très positive. »

«Nous pensons que les rassembler nous aidera à innover pour les créateurs encore plus rapidement, de manière cohérente et sur plusieurs supports», a ajouté Jassy.

Amazon a dépensé 11 milliards de dollars en contenu vidéo et musical en 2020, contre 7,8 milliards de dollars. La société utilise sa branche média pour aider à augmenter la valeur de son abonnement Prime de 119 $ / an.

Blackburn rendra compte à Bezos, puis à Jassy lorsque Bezos quittera ses fonctions de PDG et deviendra président exécutif.

Blackburn, 51 ans, a annoncé sa retraite d’Amazon en février. Il a ensuite décroché un poste dans la célèbre société de capital-risque Bessemer Venture Partners. C’était un court passage.

«Nous comprenons son désir de reprendre un rôle opérationnel et lui souhaitons la meilleure des chances», a déclaré la semaine dernière un porte-parole de Bessemer. Blackburn est passé à un nouveau rôle de conseiller en tant que commanditaire spécial chez Bessemer.

Dans un mémo d’entreprise partagé lorsque Blackburn a quitté Amazon en février, Bezos a écrit: «Je prédis que Jeff sera tout aussi incroyable dans son nouveau rôle qu’il l’a été dans tous ses rôles chez Amazon. Prédiction facile. »

Blackburn, qui a fréquenté Dartmouth et Stanford, a pris une année sabbatique à partir de 2020. Son association avec Amazon a commencé lorsqu’il était banquier d’investissement junior à la Deutsche Bank, affecté à l’introduction en bourse d’Amazon. Au cours de ses plus de 21 ans de travail actif dans l’entreprise, Blackburn a dirigé des entreprises clés, notamment les ventes à des tiers d’Amazon, Prime Video, Amazon Music et Amazon Advertising, travaillant aux côtés de Bezos sur des initiatives commerciales clés.

Mike Hopkins, SVP d’Amazon Video and Studios et membre de l’équipe de direction d’Amazon, rendra compte à Blackburn.

Lisez le mémo complet ci-dessous.

Je voulais partager la bonne nouvelle que Jeff Blackburn a décidé de revenir chez Amazon en tant que SVP d’une nouvelle organisation mondiale de médias et de divertissement qui comprendra Prime Video et Amazon Studios, Music, Podcasts / Wondery, Audible, Games et Twitch.

Beaucoup d’entre vous connaissent Jblack depuis sa précédente expérience dans l’entreprise. Il a rejoint Amazon en 1998 après avoir aidé à guider l’entreprise lors de son introduction en bourse à la Deutsche Bank. Il a beaucoup travaillé pendant plus de deux décennies, y compris notre marché 3P, la publicité, les studios Amazon / Prime Video, la musique, A9 / Search et notre organisation Corp Dev (équipes M&A et BizDev).

L’intérêt de Jblack à revenir sur Amazon nous a offert une bonne opportunité de combiner nos activités de divertissement en une seule organisation sous un leader qui les connaît bien. Souvent, le meilleur moment pour apporter des changements organisationnels est lorsque tout va bien. Heureusement, chacune de ces entreprises est sur une voie très positive – Amazon Studios a récemment été nominé pour 12 Oscars (et en a remporté 2!), Prime Video a compté 175 millions de membres principaux diffusant des émissions et des films au cours de l’année écoulée et vient de remporter le prix droits d’être la maison exclusive de NFL Thursday Night Football à partir de 2022. Twitch a connu une croissance spectaculaire au cours des 15 derniers mois et notre Games Studio lance son jeu très attendu, «New World», cet été. La musique continue de croître rapidement et a lancé des podcasts maintenant dans 10 pays, et Audible Original, «The Sandman», est devenu l’original le plus vendu de l’histoire d’Audible (avec un deuxième volet plus tard cette année) – ce ne sont là que quelques-uns des nombreux succès et jalons pour ces entreprises. Nous pensons que les rassembler nous aidera à innover pour les créateurs encore plus rapidement, de manière cohérente et sur plusieurs supports.

Jblack fera rapport à Jeff B jusqu’à la transition au troisième trimestre, puis il me fera rapport. Mike Hopkins, Steve Boom, Don Katz, Mike Frazzini et Emmett Shear se présenteront à Jblack lorsqu’il commencera le 7 juin.

N’hésitez pas à partager l’actualité avec vos équipes comme vous le souhaitez.