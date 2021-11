Note IRB Infrastructure : acheter : les résultats du deuxième trimestre ont été mitigés

Nous révisons nos estimations d’Ebitda de 3 %/6 % pour l’exercice 2023/24 en raison de l’amélioration des marges d’Ebitda dans le secteur de la construction.

IRB a annoncé des résultats mitigés pour le trimestre et a également annoncé une levée de fonds via une attribution préférentielle à Ferrovial et GIC pour Rs 54 milliards. Cela aidera l’entreprise à se désendetter plus rapidement, lui donnera accès à du capital de croissance et l’aidera à tirer parti de l’expertise technique et des meilleures pratiques mondiales grâce au soutien des deux investisseurs. Nous révisons les estimations et la juste valeur pour intégrer la réduction de la dette et l’accès au capital de croissance. Révisez la juste valeur à Rs 245 (Rs 173 plus tôt). Conserver Acheter.

Trimestre mitigé sur les résultats

Les revenus d’IRB étaient inférieurs à nos estimations sur les revenus de construction inférieurs. La perception des péages des projets Mumbai-Pune et Ahmedabad-Vadodara a amélioré le qoq et l’an sur l’amélioration des volumes de trafic. La marge d’Ebitda est supérieure à nos estimations dans le segment de la construction. Les charges d’intérêts et d’amortissement sont restées élevées en glissement annuel. Une augmentation séquentielle de l’amortissement est entraînée par des revenus de péage plus élevés en glissement trimestriel.

Les entrées de commandes au cours du trimestre se sont élevées à Rs 9 milliards. La société a atteint le plein COD pour le projet Chittorgarh-Gulapura, ce qui a entraîné une augmentation de 58 % des tarifs à plein tarif. Nous prévoyons une nette amélioration des revenus de péage pour d’autres projets d’InvIT privé à l’achèvement de la construction au cours de l’exercice 2022.

Augmentation des fonds propres jusqu’à Rs 54 milliards de Ferrovial SA et GIC

IRB a annoncé deux levées de fonds par le biais d’attributions préférentielles à Cintra INR Investments BV, une filiale à 100 % de Cintra Global SE et de Bricklayers Investment Pte. Ltd, une filiale de GIC. Cintra Global SE, filiale à 100% du géant mondial des infrastructures Ferrovial SA investirait Rs 31,8 milliards pour 24,9% et GIC investirait Rs 21,7 milliards pour une participation de 16,9%.

La société émettrait des actions supplémentaires à Rs 212 par action pour obtenir les approbations nécessaires et l’actionnariat du promoteur reviendra à 34% par la suite. IRB prévoit d’utiliser des fonds pouvant atteindre 32,5 milliards de roupies pour le désendettement et 15 milliards de roupies comme capital de croissance. Cintra est l’une des sociétés leader dans le développement privé d’infrastructures de transport à travers le monde et GIC a été un investisseur avec IRB et IRB InvIT public et privé. Ces levées de fonds sont soumises à approbation. Réviser les estimations consolidées de l’Ebitda de 3%/6 % et la juste valeur à Rs 245 (Rs 173 plus tôt)

Nous révisons nos estimations d’Ebitda de 3 %/6 % pour l’exercice 2023/24 en raison de l’amélioration des marges d’Ebitda dans le secteur de la construction. La révision de la juste valeur à Rs 245 prend en compte la réduction de la dette après la conclusion de l’accord, l’amélioration de la valorisation des activités de construction car elle peut cibler davantage d’opportunités et la valeur ajoutée du capital de croissance ainsi que la poursuite de l’expansion sur une base de fonds propres élargie. Conserver Acheter.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.