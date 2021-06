Note ITC – Acheter : le processus de récupération a été soutenu

in

Les revenus agricoles ont fortement progressé, en hausse de 79 % en glissement annuel. La marge d’Ebit a diminué de 90 points de base en glissement annuel, avec un Ebit en hausse de 54% en glissement annuel.

L’ITC a connu une amélioration séquentielle du volume de cigarettes au T4FY21 avec une croissance d’environ 7 % en glissement annuel (conformément au consensus ; inférieur à JEFe). FMCG a continué d’enregistrer des taux de croissance élevés ainsi qu’une amélioration des marges ; les hôtels étaient attendus faibles tandis que l’Ebit d’agri & paperboards était en avance. Les restrictions en cours induites par Covid-19 continuent d’assombrir les perspectives à court terme, en particulier sur les volumes de cigarettes, bien que nous prévoyions une reprise au cours du S2FY22. Nous avons réduit le BPA de l’EX22 d’environ 4 % ; ACHETER.

Spectacle Q4 : Op. L’Ebitda a augmenté de 7% en glissement annuel à Rs 44,7 milliards, 4% en dessous de notre estimation bien que largement conforme au consensus. Sur un TCAC de 2 ans, l’Ebitda a chuté de 1%. Les bénéfices avant départ ont augmenté de 8 % en glissement annuel pour atteindre 37,5 milliards de roupies, soit 4 % de moins.

Nouvelles connexes

Infosys, ITC, RIL, PVR, Route Mobile, Motherson Sumi, Manappuram Finance en bref Focus sur les actions ITC, Infosys, Radico Khaitan, Magma Fincorp, PNB Housing, Aurobindo Pharma Cote ITC-Ajouter : les marges dans le segment FMCG sont source de joie ; TP révisé à Rs 250

Manque de volume de cigarettes : les revenus nets ont augmenté de 7 % en glissement annuel, après avoir baissé pendant quatre trimestres consécutifs, aidés par une forte reprise dans les métros et les grandes villes. Les volumes de cigarettes ont augmenté de 7 à 8 % avec un Ebit en hausse de 8 % en glissement annuel, 5 % en deçà des estimations. Sur un TCAC de 2 ans, les volumes et l’Ebit ont baissé de 2%. Les volumes ont retrouvé des niveaux proches d’avant Covid vers la fin de l’exercice 21 ; cependant, la deuxième vague de Covid a soulevé des défis en raison de contraintes dans no. des points de vente et des heures d’ouverture limitées.

Forte croissance des produits de grande consommation : le chiffre d’affaires des produits de grande consommation a augmenté de 16 % en glissement annuel, malgré la consolidation de Sunrise Foods. Corrigé des activités Sunrise, papeterie & lifestyle, la croissance du chiffre d’affaires s’établit à 16% (vs. 11% au T3). La marge d’Ebitda de FMCG a augmenté de 30 pb en glissement annuel à 8,3 % (en baisse de 90 pb en glissement trimestriel). Ajustée pour les activités de consolidation, de papeterie et de style de vie de Sunrise, la marge Ebitda a augmenté de 115 points de base en glissement annuel avec un Ebitda du segment en hausse de 19%.

Hôtels : Le chiffre d’affaires des hôtels a continué de se redresser, en hausse de 22% en glissement trimestriel. En glissement annuel, le chiffre d’affaires a baissé de 38 %.

Agri : les revenus agricoles ont fortement progressé, en hausse de 79 % en glissement annuel. La marge d’Ebit a diminué de 90 pb en glissement annuel, avec un Ebit en hausse de 54% en glissement annuel.

Carton : Le chiffre d’affaires progresse de 14 % en glissement annuel (contre une baisse de 5 % au T3). L’Ebit du segment a augmenté de 13% en glissement annuel avec une marge stable à 19,5%.

Performance de l’exercice 21 : l’ITC a enregistré une baisse du BPA de 9 % au cours de l’exercice 21, avec une baisse de l’Ebit des cigarettes de 14 % et une perte d’Ebit de plus de 5 milliards de roupies + dans les hôtels. L’activité FMCG s’est toutefois bien comportée avec une croissance du chiffre d’affaires de 15% et un Ebitda en hausse de 44% (34%, ex-Sunrise).

Dividende : ITC a déclaré un dividende final de Rs 5,75, après un acompte sur dividende de Rs 5 déclaré au troisième trimestre. À Rs 10,75, le paiement s’élevait à un bon taux de 102 %.

BPA en baisse : alors même que le quatrième trimestre a connu une reprise soutenue, la deuxième vague de Covid crée une incertitude à court terme sur la reprise du volume de cigarettes. Nous avons donc réduit notre estimation de BPA FY22 de 4% (modification mineure en FY23). Maintenir l’achat avec un PT inchangé de Rs 270.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.