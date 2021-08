Note Larsen & Toubro – Acheter: Les gains ne manquent pas de raison de s’inquiéter

Il prévoit également de vendre ses projets électriques et ses actifs routiers, ce qui devrait encore réduire les niveaux d’endettement et améliorer le rendement des capitaux propres.

Le chiffre d’affaires de L&T au premier trimestre de l’exercice 22 (en hausse de 38 % en glissement annuel) et la marge d’EBITDA (10,8 %) étaient largement conformes à nos attentes. Cela dit, la baisse des autres revenus (en baisse de 17 % en glissement annuel) et un taux d’imposition plus élevé ont entraîné un manque de 20 % environ sur les bénéfices, qui s’élevait à 12 milliards de roupies (plus de cinq fois plus sur une base bénigne). Les entrées de commandes (en hausse de 13% en glissement annuel) ont été plus faibles que prévu, ce que la société a attribué aux reports d’attributions. Comme prévu, l’exécution a été impactée par des problèmes de disponibilité des travailleurs qui semblent se normaliser. La société a contribué 5 milliards de roupies au projet de métro d’Hyderabad et a budgétisé 15 milliards de roupies supplémentaires de contributions pour l’année.

Nous ne sommes pas inquiets : le premier trimestre est généralement le trimestre le plus faible, donc un léger manque peut être rattrapé au cours de l’année. En outre, le pipeline de perspectives s’est amélioré et la société est confiante de pouvoir maintenir ses marges de base au même niveau que l’année dernière malgré l’augmentation des coûts des matières premières. La société a maintenu ses prévisions de croissance à deux chiffres faible à moyenne pour les ventes et les entrées de commandes inchangées. Le fonds de roulement reste également sous contrôle, malgré une légère détérioration saisonnière. La dette nette a diminué, la société ayant remboursé certains emprunts attribuables à des projets de développement. Il prévoit également de vendre ses projets électriques et ses actifs routiers, ce qui devrait encore réduire les niveaux d’endettement et améliorer le rendement des capitaux propres.

L’amélioration des finances publiques et le démarrage des investissements privés sont de bon augure : le Centre a poursuivi ses projets d’expansion de capital et en a même lancé de nouveaux. Avec l’amélioration des finances, il a également commencé à compenser les États pour les impôts perdus. Nous pensons que cela devrait permettre aux États d’accélérer le rythme des dépenses d’infrastructure. Une augmentation soudaine des prix des matières premières avait conduit certaines entreprises à reporter les dépenses d’investissement, qui devraient se normaliser, à mesure que la demande se redresse et que la croissance des prix se stabilise. De nombreuses grandes entreprises annoncent des plans d’investissement et des programmes gouvernementaux tels que les incitations liées à la production (PLI) attirent également de nouvelles entreprises.

Maintenir l’achat : nous continuons d’évaluer notre cœur de métier à un multiple de PE cible de 20 fois, ce qui est conforme au multiple moyen à long terme, car la reprise économique de l’Inde a été meilleure que prévu. Avec l’amélioration des finances, nous nous attendons à ce que la nouvelle dynamique de commandes se poursuive l’année prochaine. Notre objectif de cours est inchangé à Rs 1 930.

