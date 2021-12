Note L&T Infotech : acheter : la dynamique de croissance devrait être soutenue

Le contrôleur féminin d’ingénieur observe le fonctionnement du système En arrière-plan, les personnes travaillant et les moniteurs affichent diverses informations.

L&T Infotech (LTI) a organisé la Journée des analystes 2021. Points saillants : i) LTI a noté que l’accélération de l’adoption numérique et de la demande séculaire a conduit à la grande restructuration, à de nouveaux domaines de dépenses tels que ESG & Cloud et The Great Resignation ; ii) il développe des capacités et des partenariats de nouvelle génération avec des partenaires clés ; iii) Se concentrer sur la feuille de route ESG 2030.

Mgmt a souligné que la tendance de la demande continue d’être robuste et la meilleure jamais vue par l’entreprise. LTI est l’un des principaux bénéficiaires de l’upcycle technologique avec son expertise au niveau du domaine et ses partenariats solides avec les hyperscalers. Nous réitérons que la société afficherait une croissance de son chiffre d’affaires dans le premier quartile, ce qui réaffirme notre conviction. Maintenez « Acheter » avec un TP de Rs 7 505 (40x Q4FY23E).

Points clés à retenir

Six raisons qui rendent LTI confiant dans son émergence plus forte sont : la demande séculaire, l’investissement dans les capacités, les meilleurs talents, un plan de vente et de marketing robuste pour une croissance continue, une équipe enviable et une résilience opérationnelle de haute qualité. LTI construit un écosystème de classe mondiale en passant à des partenariats de premier plan avec 80 % de partenaires stratégiques et en intégrant 9 000 start-ups sur la plate-forme NILE.

Mgmt a souligné que le cabinet était bien préparé pour gagner la guerre des talents grâce à un écosystème élargi, une plate-forme de talents de nouvelle génération et la mondialisation. La stratégie de vente CHIP de LTI se concentre sur la consolidation (et la croissance) des domaines de force existants (C), la récolte des moteurs à forte croissance existants (H), l’incubation de nouveaux moteurs de croissance tels que les énergies renouvelables (I) et les programmes stratégiques (P). LTI s’engage pour le développement durable à travers la feuille de route ESG 2030.

Perspectives : élan à maintenir – La direction a souligné que l’accélération de l’adoption numérique précipitée par la pandémie a définitivement remodelé l’arc d’évolution de l’entreprise. LTI s’engage à saisir cette opportunité et est confiant de franchir confortablement le cap des 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 22.

LTI se concentre sur les dépenses dans des domaines plus récents tels que l’ESG, la cybersécurité, le numérique, les données et le cloud. Et nous pensons qu’elle est en passe de créer une immense valeur pour les actionnaires au cours des 15 prochaines années. L’action se négocie à 31,8x FY23E. Nous maintenons « Acheter ».

