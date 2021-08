Note Mahindra & Mahindra – Acheter : la performance du 1er trimestre était inférieure aux attentes

De plus, un redressement des filiales agricoles et automobiles internationales aidera l’entreprise à atteindre son objectif de ROE. Maintenir Acheter.

M&M + MVML a annoncé un Ebitda T1FY22 de Rs 16,3 milliards (-17% qoq), ce qui était 7% inférieur à nos estimations en raison d’une rentabilité plus faible que prévu dans le secteur automobile. La direction de M&M a pris de multiples mesures pour améliorer sa stratégie d’allocation de capital en vendant des participations dans des filiales déficitaires et en cédant certaines coentreprises ou transactions, qui auraient consommé du capital. De plus, un redressement des filiales agricoles et automobiles internationales aidera l’entreprise à atteindre son objectif de ROE. Maintenir Acheter.

Ebitda autonome 7% inférieur aux estimations

Les revenus nets se sont élevés à Rs 117,6 milliards, soit 3% de moins que nos attentes en raison d’ASP plus faibles que prévu. Les revenus nets ont diminué de 12% en glissement trimestriel, en raison (i) d’une baisse de 8% en glissement trimestriel des volumes et (ii) d’une baisse de 5% en glissement trimestriel des réalisations. Le chiffre d’affaires de la division automobile s’est élevé à Rs 60,5 milliards, une baisse de 23 % en glissement trimestriel, entraînée par (i) une baisse de 20 % en glissement trimestriel des volumes et (ii) une baisse de 4 % en glissement trimestriel des ASP. Le chiffre d’affaires de la division Tracteurs a augmenté de 7 % en glissement trimestriel, en raison (i) d’une augmentation de 6 % en glissement trimestriel des volumes et (ii) d’une augmentation marginale des ASP au premier trimestre de l’exercice 22. La marge d’Ebit Automobile s’est établie à 1,7% (-330 bps en glissement trimestriel), en raison des vents contraires de la RM et d’un levier opérationnel négatif. Les marges d’Ebit des tracteurs se sont établies à 20,3% (-170 pb en glissement trimestriel).

En conséquence, la marge d’Ebitda s’établit à 13,9% (-80 bps en glissement trimestriel). Le PAT ajusté s’est établi à 9,15 milliards de roupies, soit 5 % de moins que nos estimations malgré l’échec de l’Ebitda en raison d’autres revenus plus élevés que prévu. Dans l’ensemble, la société a souligné que l’inflation des matières premières et les problèmes d’approvisionnement en semi-conducteurs restent préoccupants. La société a subi une perte exceptionnelle de Rs 785 mn au titre de la dépréciation des investissements à long terme. Les revenus consolidés ont chuté de 11% en glissement trimestriel au premier trimestre de l’exercice 22, tandis que la société a signalé une perte d’Ebit de Rs 8 milliards en raison d’une perte d’Ebit de Rs 21,8 milliards dans Mahindra Finance. Le PBIT des filiales agricoles mondiales s’est élevé à 1,1 milliard de roupies au premier trimestre de l’exercice 22.

Réduisez nos estimations de BPA autonome pour l’exercice 2022-24E de 1 à 6 %

Nous avons réduit notre BPA autonome pour l’exercice 2022-24E de 1 à 6 % sur des hypothèses de volume et de marge Ebitda inférieurs. Nous nous attendons à une reprise des volumes du segment automobile une fois que la situation des puces se normalisera. Nous prévoyons également que la demande du segment des tracteurs restera soutenue compte tenu d’une forte mousson normale, des niveaux plus élevés des réservoirs d’eau et de l’augmentation des dépenses publiques. Les pertes des filiales agricoles et automobiles internationales ont diminué malgré un environnement externe difficile, ce qui est encourageant. Maintenir la cote d’achat sur des valorisations attrayantes ; Le FV basé sur SoTP a augmenté à Rs 1 050 (Rs 1 015 auparavant) principalement en raison de l’augmentation de la valeur de Tech Mahindra.

