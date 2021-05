Note Mahindra & Mahindra – Acheter : Résultats un peu en dessous des estimations consensuelles

Un véhicule tout-terrain Roxor de Mahindra & Mahindra Ltd. cadres, concepteurs, ingénieurs et leaders d’opinion, le NAIAS sert de scène mondiale aux entreprises pour lancer des véhicules de marque et des annonces qui façonnent l’industrie. Photographe : Daniel Acker/Bloomberg

Les résultats de Mahindra & Mahindra (M&M’s) pour le quatrième trimestre de l’exercice 21 étaient légèrement inférieurs aux estimations du consensus, la marge d’Ebitda s’établissant à 14,7% (en baisse de 227 points de base en glissement trimestriel). Les marges ont été tirées par le segment automobile (marge Ebit: 5%, en baisse de 243 points de base), tandis que le FES a été résilient (marge Ebit: 22%, en baisse de 139 pb). La direction a partagé un nouveau plan produit (5 ans) pour les SUV (9 produits) /VUL (14 produits) ; des options purement EV (6 produits) seraient également développées.

Les investissements dans l’électricité (30 milliards de roupies) signalent la clarté de la stratégie, car M&M serait en mesure de créer un avantage de courbe d’apprentissage par rapport à ses pairs nationaux qui hésitent à investir dans les véhicules électriques. L’agressivité de la direction de Mahindra & Mahindra pour gagner des parts de marché dans les affaires FES devrait sembler douce aux investisseurs et leurs perspectives de croissance à long terme restent également haussières (15-20% TCAC au cours des 3 à 5 prochaines années). Les valorisations restent attractives. Maintenir Acheter.

Faits saillants du trimestre : les revenus du quatrième trimestre de l’exercice 21 ont augmenté de 48 % en glissement annuel pour atteindre ~ 133 milliards de roupies en raison d’une amélioration d’environ 60 % des revenus de FES, tandis que les ventes automobiles ont augmenté d’environ 43 %. La marge d’Ebitda s’est améliorée de 107 points de base à 14,7% alors même que la marge brute a été confrontée à des vents contraires (hausse des matières premières, coûts réglementaires) et a chuté à 30,8% (en baisse de 487 points de base). Une réduction supérieure des coûts fixes a soutenu les marges (autres dépenses en baisse de 399 points de base en glissement annuel). Adj. PAT a bondi de 211%. M&M a pris une dépréciation d’environ 8,8 milliards de roupies.

Maintain BUY: Le changement de direction et l’évolution d’une stratégie d’allocation de capital ciblée (RoE> 18%) ont été bien appréciés par les investisseurs. La stratégie entre désormais en phase d’accélération de la croissance ; nous nous attendons à ce que le S2 assiste à une forte reprise des PV (dirigés par de nouveaux lancements) alors que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement s’estompent.

Nous révisons nos estimations de BPA de -1%/2,8% pour FY22e/23e, respectivement, maintenons notre objectif multiple à 8,5x FY23e Ebitda (Rs 710/action) et valorisons les filiales à Rs 330/action pour arriver au prix cible basé sur SoTP de Rs 1 040/action (auparavant : Rs 1 045). Nous maintenons l’achat sur le stock.

