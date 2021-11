Note Mahindra & Mahindra – Acheter : Une bonne performance au T2FY22 par la société

Maintenez « Acheter » avec un TP basé sur SoTP de 1 098 Rs (auparavant 1 111 Rs) alors que nous avançons les chiffres jusqu’au 23 mars (évaluation inchangée).

L’EBITDA de M&M au T2FY22 à Rs 16,5 milliards est conforme au consensus. Points forts : (i) Forte performance UV. (ii) Un pipeline de lancement structuré dans les UV, les CV, les tracteurs et les EV au cours des exercices 23-26. (iii) Les filiales automobiles ont poursuivi leur parcours d’Ebit positif.

M&M continue de faire parler de lui sur deux freins clés du RoIC : les UV et les pertes des filiales. Cependant, reconnaissant les coûts et les pressions concurrentielles, nous réduisons le BPA FY23e de 11%. Maintenez « Acheter » avec un TP basé sur SoTP de 1 098 Rs (auparavant 1 111 Rs) alors que nous avançons les chiffres jusqu’au 23 mars (évaluation inchangée).

Q2FY22 : bonne performance

Le chiffre d’affaires autonome de 133 milliards de roupies (en hausse de 15 % en glissement annuel) était supérieur de 7 % à l’estimation. Cependant, la pression sur les coûts des matières premières a conduit à un Ebitda en ligne (consensuel) de Rs 16,5 milliards (en baisse de 22% en glissement annuel). Le segment FES continue de bien se porter (ASP en hausse de 4% en glissement trimestriel / 6% en glissement annuel). En conséquence, les revenus à Rs 55 milliards (en hausse de 1% en glissement annuel) ont dépassé la baisse de volume de 5%. Le chiffre d’affaires automobile de Rs 80 milliards a fait état d’une forte croissance en glissement annuel/qoq, tirée par le mix ainsi que par l’action sur les prix. Les filiales de FES ont déclaré pour le deuxième trimestre consécutif un bénéfice de Rs 1 milliard +. Les volumes du segment automobile ont glissé de 32K en raison de pénuries d’ECU. Alors que l’offre de puces reste dynamique, le pire est derrière car les pénuries induites par Covid ont été sévères ces derniers mois.

Lumières directrices : 15 à 20 % d’aspiration de CAGR de revenus sur 3 ans et 18 % de RoE

Nous nous attendons à ce que les flux de trésorerie des activités automobiles et tracteurs y soient largement utilisés. L’investissement dans les sociétés du groupe sera financé par la monétisation des dividendes/autres actifs. Mgmt a décrit un pipeline de produits structuré (y compris les mises à niveau, les lancements de véhicules électriques). D’ici FY27, M&M lancera dix UV (dont cinq EV), 13 tracteurs (deux EV), en plus d’une série d’outils et 17 LCV/3W (cinq EV). Dans les UV, l’accent sera mis sur le cœur des SUV (couvrant 70 % du marché).

Perspectives : un potentiel de réévaluation existe

Au fur et à mesure que les problèmes liés au RoIC seront résolus, la véritable valeur de la franchise des activités de tracteurs et de véhicules utilitaires légers serait reconnue. En outre, les freins RoIC commenceront à contribuer aux flux de trésorerie après la restructuration. Maintenez « BUY/SO » avec un TP basé sur SoTP de Rs 1 098. M&M se négocie au FY22/23e PE de 22x/22,9x (anciennes filiales cotées).

