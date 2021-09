Note Mahindra & Mahindra – Acheter : Valorisations les moins chères du secteur

Comme indiqué dans une note du 21 janvier et également renforcé par la direction lors de l’appel du premier trimestre de l’exercice 21, les investissements non essentiels sont plafonnés à 11 à 12 milliards de roupies par an.

Nous avons effectué une analyse de pénétration au niveau de l’État pour l’industrie des tracteurs. La pénétration totale des tracteurs est de l’ordre de 4 à 5 % et, plus important encore, la pénétration dans les parcelles adressables (moyennes et grandes) n’est que d’environ 30 %. À notre avis, au cours des 5 à 10 prochaines années, ce taux de pénétration continuera d’augmenter et le remembrement (mise en commun) dans les petites et moyennes exploitations augmentera la demande de tracteurs. Les États à revenu élevé comme le Pendjab et l’Haryana ont des taux de pénétration des tracteurs d’environ 20 %, suivis par des États comme le Gujarat et le Rajasthan à 8-10 %. Un certain nombre d’États, en particulier les États du sud de l’Inde, ont un long chemin à parcourir pour rattraper leur retard. Certes, à court terme, les volumes de tracteurs pourraient être touchés par le ralentissement conjoncturel, mais nos perspectives à moyen et long terme restent haussières. De plus, le manque de mousson jusqu’à présent en 2021 est limité à quelques États tandis que les États bastions de M&M ont eu de meilleures moussons.

L’activité automobile (SUV et CV) semble sous-estimée : dans notre analyse de la somme des parties inversée du cours actuel de l’action, nous estimons que l’activité SUV a une valeur négative de 107 Rs, bien que ses fondamentaux se soient considérablement améliorés ces derniers temps. quarts. M&M est désormais solidement implanté sur quatre lignes de produits : Bolero, Scorpio, Thar et XUV300. Le succès du XUV700 imminent pourrait encore renforcer le portefeuille. Les perspectives de l’activité pick-up (moyen à long terme) sont également solides.

Évaluations peu exigeantes : L’année écoulée a été mouvementée pour M&M. Au milieu de l’épidémie de COVID-19 en avril 2020, les actions de M&M se négociaient à des valorisations historiquement basses de 4 à 5 fois le P/E de base. Depuis lors, la cession de SsangYong et la restructuration importante de l’activité agricole américaine ont contribué à relancer les résultats consolidés. La société a également restreint les investissements dans les zones non stratégiques (GEM). Plus important encore, l’activité SUV est apparue beaucoup plus forte, à notre avis, avec le succès de Thar alors que les attentes sont élevées pour le XUV700. L’action se négocie à 10x le core FY23 PE, qui est la valorisation la moins chère du secteur au milieu de notre estimation FCF de Rs c40 milliards pour FY23e.

Investissements des filiales non essentielles : comme indiqué dans une note de janvier 21 et également renforcé par la direction lors de l’appel du premier trimestre de l’exercice 21, les investissements non essentiels sont plafonnés à 11 à 12 milliards de roupies par an. Sur la base de la dynamique commerciale des filiales, la société est prête à réduire ces investissements. Avec TechM commençant à bien se porter, nous pensons que la majeure partie des investissements sera financée par le dividende de TechM lui-même, n’ayant ainsi pas d’impact sur le FCF de l’activité principale.

