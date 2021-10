Note Marico – Acheter : la demande s’est améliorée au cours du trimestre

Alors que les prix du coprah se sont corrigés séquentiellement, Marico n’a pas encore initié de baisse de prix.

La mise à jour pré-trimestrielle du T2FY22 de Marico a indiqué une amélioration des tendances de la demande, avec une reprise visible de la consommation discrétionnaire et hors domicile (huiles capillaires à valeur ajoutée, soins personnels haut de gamme, marques numériques) avec une mobilité croissante des consommateurs. La volatilité des prix des huiles alimentaires (baisse des prix en juillet, hausse des prix en août – entraînant un déstockage commercial) et une consommation intérieure en partie inférieure ont limité les performances de croissance en volume de Saffola. Les prix du coprah se sont encore corrigés au deuxième trimestre, entraînant une amélioration séquentielle du GPM, bien que le GPM ait continué de se contracter sur une base annuelle en raison de l’inflation élevée des coûts des intrants. Nous estimons une croissance du chiffre d’affaires consolidé du T2FY22F d’environ +20 % en glissement annuel (vs.

Tendances de la demande : amélioration en particulier dans le secteur discrétionnaire/hors domicile

Activité en Inde (environ 77 % des ventes) : le TCAC en volume sur deux ans était proche des deux chiffres. La croissance de la valeur devrait se situer dans la vingtaine. L’entreprise a relancé Saffola Chyawanprash avec un mélange de produits retravaillé, dans tous les formats à l’échelle de l’Inde et sur le site Web D2C de Scaffolds.

Catégories : les plus performantes ; Huile de saffola en sourdine

Parachute (environ 30% des ventes) : les performances sont en ligne avec les attentes de l’entreprise à moyen terme. Alors que les prix du coprah se sont corrigés séquentiellement, Marico n’a pas encore initié de baisse de prix.

Huile de saffola (environ 18 % des ventes) : la croissance des volumes a été modérée (sur une base élevée du T2FY21 d’environ + 20 % en glissement annuel) en raison (i) de la volatilité des prix des huiles alimentaires, entraînant un déstockage du commerce, et (ii) de la baisse -consommation domestique.

Huile capillaire à valeur ajoutée (environ 17 % des ventes) : croissance des volumes à deux chiffres.

Activité internationale (environ 23 % du chiffre d’affaires) : Croissance à deux chiffres à taux de change constant. Tendances positives sur tous les marchés à l’exception du Vietnam. Le Vietnam (portefeuille principalement discrétionnaire) a été touché par la grave résurgence et les freins du COVID-19.

Tendances des marges : amélioration séquentielle, pression annuelle

Marico a indiqué que le prix du coprah s’est encore corrigé, que le prix du pétrole brut est resté ferme et que les prix du pétrole comestible sont revenus à des niveaux plus élevés. La marge brute (GPM) devrait s’améliorer légèrement en glissement trimestriel tout en restant sous pression en raison de l’inflation élevée des coûts des intrants (T1FY22 GPM : 41,0%, T2FY21 GPM : 48,0%).

Nous prévoyons que Marico continuera à investir dans de nouveaux lancements et des marques numériques/D2C, et prévoyons une augmentation séquentielle des dépenses A&P. La marge d’exploitation (OPM) diminuera en glissement annuel en raison de l’effet de la croissance des prix dans le chiffre d’affaires (T2FY21 OPM : 19,6 %). Mgmt s’attend à une croissance modeste du PAT au T2FY22 (T2FY21 : +20 % en glissement annuel).

Nous maintenons notre cote d’achat et notre prix cible de Rs 640 avec un TCAC EPS FY21-24F de 17%. L’action se négocie actuellement à 42x Sep-23F EPS (EPS de Rs 13,3).

