Note Marico : Hold – La performance devrait être modérée au troisième trimestre

L’industrie indienne a ralenti tandis que l’international s’est bien comporté ; ‘Hold’ retenu avec TP de Rs 580



Nous prévoyons une croissance des revenus de 13,3% en glissement annuel et une croissance de l’Ebitda de 1,8% en glissement annuel au T3FY22 sur une base de 16% et 10%, respectivement. Cela implique un chiffre d’affaires sur deux ans et un TCAC Ebitda de 14,8% et 6,2%, respectivement. L’activité indienne a ralenti (comme nous l’avons souligné pour le secteur dans son ensemble) tandis que l’international s’est bien comporté malgré une base décente. La croissance des volumes en Inde pour Marico sera stable en glissement annuel sur une base élevée de 15 % ; ainsi, sur une base de deux ans, le TCAC en volume s’élève à environ 7,2 %. Nous nous attendons à ce que les marges brutes s’améliorent séquentiellement, mais baissent en glissement annuel.

Performance globale : la croissance du chiffre d’affaires consolidé au T3FY22 sera faible. La croissance du chiffre d’affaires en Inde a été à deux chiffres. Les activités internationales ont enregistré une croissance élevée en devises constantes sur une base saine. Tous les marchés se sont comportés positivement, menés par le Bangladesh et une reprise intelligente au Vietnam. Nous nous attendons à ce que la marge d’Ebitda reste stable séquentiellement.

Faits saillants de l’Inde : la demande rurale a été atone, quoique optique dans une certaine mesure, compte tenu de la base élevée. Les volumes sont restés stables, en raison d’un sentiment de consommation plus faible et d’une base solide. Cependant, sur une base TCAC de 2 ans, la croissance des volumes était proche de son aspiration à moyen terme.

Matières premières et impact sur l’inflation : Parmi les principaux intrants, les prix du coprah se sont limités à une fourchette pendant la majeure partie du trimestre avant de subir une correction vers la fin du trimestre. Les prix du pétrole comestible ont également commencé à fléchir, tandis que les prix du pétrole brut sont restés fermes. La marge brute s’améliorera séquentiellement, mais restera inférieure en glissement annuel. La marge d’exploitation devrait être proche des niveaux du trimestre précédent.

