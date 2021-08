Note Maruti Suzuki : Acheter – Un premier trimestre en sourdine pour l’entreprise

Les véhicules Maruti Suzuki sont alignés au centre de marque Maruti Suzuki India Ltd. avant la conférence de presse sur les résultats du deuxième trimestre à leur siège à New Delhi, en Inde, le jeudi 24 octobre 2019. Maruti Suzuki a affiché son plus bas bénéfice trimestriel depuis l’exercice 2016, pris dans le pire ralentissement des ventes jamais enregistré sur le marché automobile indien. Photographe : Prashanth Vishwanathan/Bloomberg

Maruti a annoncé un Ebitda de 4,9% et un Ebit de 0,5% au premier trimestre de l’exercice 22 (léger écart par rapport à notre estimation de 1,5%), impacté par le levier d’exploitation négatif et l’impact sur les matières premières. Alors que le levier d’exploitation devrait maintenant s’inverser par rapport au deuxième trimestre lui-même, certains effets attendus des prix des matières premières n’ont pas encore été touchés au deuxième trimestre. Maruti a un inventaire d’environ 135K, mais un carnet de commandes de 170K. Nous avons vu la demande revenir raisonnablement bien, le commerce de détail de juillet étant probablement supérieur de 20 à 30 % à celui de juin, et nous nous attendons à ce que les volumes reviennent aux niveaux d’avant la deuxième vague d’ici septembre (résistant évidemment aux risques d’une troisième vague de COVID- 19).

Dans l’ensemble, nous pensons que le stock de Maruti peut justifier une certaine patience à court terme, mais sur 1 à 2 ans, nous voyons que la demande de l’industrie reste solide (stimulée par la demande refoulée) et Maruti accélérera sérieusement le renouvellement de ses produits d’ici la fin de l’exercice 22. /début FY23. Toute modération des prix des matières premières peut également constituer un risque à la hausse important pour les estimations du BPA pour l’exercice 23/24. Maruti a perdu des parts au cours des derniers mois, en raison du manque d’approvisionnement en GNC et de la croissance de la part des SUV. Nous prévoyons une reprise des parts de marché de 100 à 200 points de base au cours des six prochains mois.

Détails du premier trimestre de l’exercice 22 : les revenus totaux de MSIL de Rs 177 milliards (en hausse de 333% en glissement annuel) étaient légèrement inférieurs à ceux estimés par Street et HSBC à ~ Rs 179 milliards. Le prix de vente moyen a augmenté de 2% en glissement trimestriel en raison d’un meilleur mix, de récentes hausses de prix et de remises plus faibles (principalement en raison de la baisse du commerce de détail par rapport au commerce de gros). Les marges brutes ont baissé de 180 points de base en glissement trimestriel, l’impact des coûts des matières premières (près de 350 points de base en glissement trimestriel) ayant été en partie compensé par les hausses de prix et la baisse des remises. Le levier d’exploitation négatif a eu un impact d’environ 400 points de base en glissement trimestriel, qui devrait s’inverser en partie au cours des prochains trimestres avec la reprise des volumes. Les dépenses ponctuelles liées au COVID-19 et les augmentations de salaire ont également eu un impact sur les marges.

Du côté positif, MSIL a semblé moins touché par la pénurie de semi-conducteurs et s’attend à ce que la production augmente en ligne avec la reprise de la demande à court terme. En outre, la société a également fait allusion aux efforts de développement de produits pour tous les types de carburants – BEV, hybride, GNC et biocarburants.

Les lancements semblent essentiels : nous avons déjà évoqué le fait que les lancements restent le principal déclencheur de MSIL à moyen terme. Alors que nos perspectives pour les six prochains mois concernant l’activité de lancement semblent modestes, nous nous attendons à une forte action des produits au cours du CY22. Les lancements sont le moteur le plus critique des marges pour tout OEM. Les lancements réussis conduisent non seulement à des volumes plus élevés, mais aussi, plus important encore, améliorent le pouvoir de tarification et le mix de variantes. La dernière hausse des marges (EF15/16) pour MSIL a également coïncidé avec un solide pipeline de lancements.

Conserver l’achat avec un TP inférieur à Rs 8 200 (à partir de Rs 8 400) : en tenant compte des performances du premier trimestre de l’exercice 22, des hausses de prix inférieures aux attentes et des vents contraires sur les matières premières, nous avons réduit notre BPA pour l’exercice 22/23e de 8 %/4%. L’impact supplémentaire dû au COVID-19, les augmentations des prix du carburant ou les prix des matières premières restent les principaux risques.

