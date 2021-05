Note Maruti Suzuki: neutre: les performances de Q4FY21 ont manqué les estimations

Maruti Suzuki a lancé jeudi sa nouvelle voiture Swift à Auto Expo 2018 à Greater Noida. Photo express par Gajendra Yadav. 08.02.2018.

La marge d’EBITDA de MSIL au T4FY21 à 8,3% était inférieure aux estimations (Nom: 9,6%, consensus Bloomberg: 9,2%). RM / Sales a augmenté de 80 pb t / t à 77,3% (Nom: 76,8%), ce qui était la principale raison de l’échec. ASP à Rs 466k, + 4% qoq (Nom: 461k) était légèrement en avance. Les réductions étaient de Rs 16k (en baisse de Rs 4k qoq).

Commentaire de Mgmt: Le sentiment de la demande n’a pas encore été impacté par la 2e vague COVID. Les ventes au détail sont affectées car 35% des marchés sont bloqués. Les réservations actuelles s’élèvent à ~ 200k. Il n’y a aucun impact sur la production. La société a pris une hausse de prix de ~ 0,8% en janvier 2021 et de ~ 1,25% en avril 2021. Il y a eu une augmentation des coûts de ~ 300bps qoq au T4FY21 et il y aura d’autres augmentations au T1FY22F. L’inventaire était de 32 000 à fin mars 2021 et s’élève actuellement à 85 000. La demande à long terme dépendra de la reprise économique.

Notre point de vue: les ventes au détail à court terme sont affectées d’environ 30 à 40% selon les vérifications de nos concessionnaires, même dans les zones non fermées. Cependant, nous maintenons notre vision de l’industrie – à moins que le COVID n’impacte les perspectives économiques à moyen terme, les volumes perdus à court terme pourraient être compensés. Nous pensons que MSIL continuera probablement à faire face à une pression sur les marges, car une nouvelle augmentation des coûts de 200 à 300 points de base est probable au T1FY22F. Il y aura également le coût d’une nouvelle usine à partir d’avril.

La société prévoit d’utiliser la période actuelle pour remplir les stocks en vue du rebond. La part de marché devrait également rester sous pression, en particulier dans le segment des SUV à forte croissance. Nous prévoyons que de nouveaux modèles de SUV seront lancés en FY23F, ce qui pourrait entraîner un revirement pour l’entreprise.

Nous maintenons en grande partie nos estimations de volume pour l’exercice 22 / 23F à 1,91mn / 2,14mn (+ 31% / 11,8%). Nous abaissons les prévisions de marge Ebitda FY22F / 23F à 8,7% / 10,9% (contre 10,4% / 11,8%), ce qui est inférieur au consensus (10,6% / 11,9% FY22 / 23F), pour tenir compte d’une pression sur les coûts plus élevée. Globalement, nous modifions l’Ebitda de -16% / – 7% et le BPA de -14% / -6%. Le principal risque de baisse est l’impact sur le sentiment de demande en raison du COVID; la correction des matières premières est un risque à la hausse.

Évaluation: TP a réduit de 7% à Rs 7362 sur la base d’un BPA de base de 25x FY23F: Nous continuons à valoriser MSIL à 25x (inchangé) BPA de base de FY23F (Rs 224), à l’extrémité supérieure de notre bande de négociation attendue (BPA moyen de FY22-23F) et ajoutez Rs 1 585 en espèces / part et 178 Rs pour les sous-marins. La valorisation actuelle à 21,5x le BPA de base est dans la zone de juste valeur et nous maintenons Neutre. Nous préférons M&M (MM IN, Buy) et AL (AL IN, Buy).

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.