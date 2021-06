Note Max Financial Services : achat : Forte performance au dernier trimestre de l’exercice

Homme d’affaires vérifiant les données boursières sur tablette sur fond de nuit

Pour le T4FY21, Max Life a annoncé un VNB de Rs 4,6 milliards, en hausse de 44% en glissement annuel (Cagr 2 ans de 9%), conformément à notre estimation. Cela a été mené par une croissance des primes de 36 % et une expansion de la marge en glissement annuel de 130 pb à 24 % ; La baisse de la marge qoq est en partie due à la réservation Covid. Stabilité de la banca. Le partenariat avec Axis et le provisionnement adéquat vis-à-vis du Covid (> 4x des sinistres Covid pour l’exercice 21) offrent une visibilité sur la croissance et l’EV. Nous nous attendons à ce que le VNB se normalise un peu à la baisse et voit un Cagr de 18% sur les FY21-24 avec un ROEV FY22 de 21%.

La croissance des primes et l’expansion des marges stimulent la croissance du VNB : Max a affiché une forte croissance de 44 % en glissement annuel en VNB. Sur une base trimestrielle, les marges ont baissé de 450 points de base, principalement en raison de la constitution de réserves supplémentaires pour les risques de Covid découlant des affaires souscrites cette année. La croissance des primes au T4 a été tirée par le segment non-par (en hausse de 165%) et le rebond des Ulips (en hausse de 41%) alors que le Par et la protection étaient faibles.

Nous pensons également que le niveau des marges jusqu’à 9MFY21 était supérieur aux niveaux soutenables car Max a bénéficié d’une courbe de rendement plus raide sur les affaires non comparables. Le ratio de persistance (13m) a augmenté de 100 points de base en glissement annuel à 84 % et a affiché un RoEV opérationnel de 18,5 %. Le bénéfice de l’EX21 a été impacté par une croissance plus élevée et également par les coûts de Covid ; cela devrait se normaliser.

Banca. le rapprochement et la réserve Covid offrent de la visibilité : Axis Bank a formé 63 % de l’APE au cours de l’exercice 21 et avec le nouvel accord ainsi que le confort du partenariat avec Yes Bank, nous voyons Max bien placé pour fournir 17 % de Cagr en APE au cours de l’exercice 21-24. En outre, Max a constitué des réserves raisonnables pour les risques découlant de Covid, ses réserves de 5 milliards de roupies représentant > 4x les sinistres décès liés à Covid pour l’exercice 21, ce qui est plus élevé que les autres assureurs-vie répertoriés.

Maintenir l’achat : nous augmentons nos prévisions de VNB pour les exercices 22-23 de 2-4% en tenant compte d’un peu de meilleures marges et primes et voyons maintenant 18% de Cagr dans VNB sur les exercices 21-24. Le ROEV devrait se stabiliser autour de 21% au cours de l’EX22. Nous augmentons le TP à Rs 1 200 (Rs 1 040 plus tôt) sur la base de 3x Mar-23 P/EV.

