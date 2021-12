Note Max Financial Services : Achat – Le taux de croissance devrait augmenter au cours des 5 prochaines années

Les dernières années ont été difficiles pour Max Life, la direction se concentrant sur la simplification de la structure organisationnelle.

Nous avons organisé une journée des investisseurs pour Max Life Insurance. La société était représentée par le directeur général et PDG Prashant Tripathy, le directeur financier Amrit Singh et d’autres membres de l’équipe de direction. La direction a souligné les progrès qu’elle a réalisés au cours des dernières années et comment elle est positionnée pour capitaliser sur les opportunités passionnantes qui se trouvent dans cet espace. Les domaines de discussion ont porté sur : (a) les perspectives d’avenir et la feuille de route stratégique, (b) l’innovation dans les segments de clientèle et la distribution des bâtiments pour l’avenir, (c) l’intelligence et l’automatisation omniprésentes dans toute l’entreprise, et (d) la gestion stratégique des risques. Voici les principaux points à retenir :

Reprise de la croissance (+20 % sur les FY21-26) ; trajectoire de marge globalement stable

Les dernières années ont été difficiles pour Max Life, la direction se concentrant sur la simplification de la structure organisationnelle. À l’avenir, son objectif principal serait de générer une croissance supérieure (plus de 20 % par rapport aux FY21-26e), avec une marge restante limitée. Il s’attend à ce que le RoEV reste similaire aux niveaux de l’exercice 21 (18,5%). La croissance serait dirigée par un accent clé sur :

Leader de l’acquisition en ligne : elle cherche à multiplier ses ventes par 7 à 9 au cours des cinq prochaines années.

Distribution propriétaire à la croissance la plus rapide et rentable : l’objectif de la direction est de développer son propre canal propriétaire, dans le but d’améliorer la rentabilité et la productivité. Il cherche à multiplier par 2,5 ses ventes au cours des cinq prochaines années et à figurer parmi les trois premiers.

Leader de la protection et de la santé et du bien-être : son objectif sera de fournir une assurance maladie en tant qu’avenant. Il cherche à multiplier par 3 ou 4 ses ventes au cours des cinq prochaines années et à figurer parmi les trois premiers.

Leader dans le domaine de la retraite : il a récemment reçu l’approbation pour la gestion du NPS et cherche à développer son activité et à renforcer sa présence. Il cherche à multiplier par 8 à 9 ses ventes au cours des cinq prochaines années et à figurer parmi les trois premiers.

Expansion inorganique : Le management est ouvert aux opportunités stratégiques inorganiques, qui renforceraient sa franchise existante. Il envisage au moins une à deux de ces opportunités au cours des cinq prochaines années.

La protection et la retraite au cœur des priorités

La gestion vise à répondre aux économies, à la mortalité, à la morbidité et aux besoins de longévité des clients, couvrant ainsi l’ensemble du cycle de vie du client. Des opportunités structurelles à long terme existent, avec un accent principal sur le segment de la protection et de la retraite car l’écart de protection reste important (les polices de protection constituent 35% contre 10% il y a cinq ans, le canal en ligne représentant plus de 40%). Du côté de la retraite, le besoin de produits de retraite est susceptible d’augmenter (opportunité totale d’augmenter à Rs 118 t contre Rs 28 t d’ici 50 CY) en raison des changements démographiques, de l’émergence de familles nucléaires et de l’avancement des établissements de santé, offrant ainsi une solide opportunités de croissance.

Évaluation et vue

Il s’attend à ce que la croissance s’accélère au cours des cinq prochaines années, ce qui devrait être mieux que les cinq dernières années. La croissance via le canal propriétaire devrait rester forte, tandis que banca continuera d’afficher une croissance saine. Les tendances de persistance se sont améliorées, tandis que les ratios de coûts devraient rester modestes. Nous estimons à 21 % le TCAC de l’APE au cours de l’exercice 21-24E, avec une marge VNB maintenue à 25 26 %. Cela permettrait un TCAC VNB de 24 % au cours de l’exercice 21-24e, tandis que le RoEV en exploitation se maintiendrait à environ 22 %. Nous maintenons notre note d’achat avec un TP inchangé de Rs 1 250 par action (3,6x Sep’23e EV avec une décote de 20% pour la société holding).

